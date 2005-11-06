اعظم كريمي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج ، نظام آموزش و پرورش را بيمار تلقي كرد و افزود : سيستم آموزشي كشور مشكلات و خلل هايي دارد كه نمايندگان مجلس دانش آموزي براي رفع اين معضلات نشست هاي مكرري با كارشناسان و صاحب نظران عرصه آموزشي داشته اند و اين موضوعات را مطرح كرده وخواهان رفع اين مشكلات شده اند .

وي تصريح كرد : برخي از كتاب هاي درسي كه در حال حاضر در مدارس ايران تدريس مي شود كتاب هايي است كه سال ها پيش پدران و مادران ما آن ها را مي خواندند در حالي كه شرايط جهان كاملاً تغيير كرده است و امروزعصر ارتباطات و تكنولوژي است و بايد در اين مسير گام برداريم .

كريمي اضافه كرد : ريشه بيماري مزمني كه پيكره آموزش وپرورش ايران را گرفتار كرده است،ناهماهنگي موجود بين حجم كتاب ها و ساعات كلاس هاي درسي است .

وي ابراز اميدواري كرد : بزودي با توجه به تحولات بنيادي كه قرار است در آموزش وپرورش رخ دهد، شاهد رفع مشكلات موجود باشيم .