تجربه و تخصص لازمه انتخاب مديران بانكي كشور است

غلامرضا مصباحي مقدم درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" در خصوص تغييرات گسترده مديرعاملان بانكهاي دولتي،گفت : تغييرات گسترده مشكلي درنظام بانكي و بازار پولي كشور ايجاد نمي كند،چون اصل تغييرنمي تواند مثبت ويا منفي تلقي شود.

وي خاطرنشان كرد: دولت نهم ديدگاه هاي جديدي درزمينه بازار پولي دارد كه مديران بانكها بايد دردرجه اول اين اهداف را قبول داشته باشند ودرمرحله بعدي آن را به درستي اجرا نمايند.

مصباحي مقدم تصريح كرد: اين تغييرات زماني يك تحول مثبت درنظام بانكي ايجاد مي كند،كه مديران جديد ازتوانايي هاي لازم برخوردارباشند.

وي با بيان اينكه مبناي انتخاب مديران جديد بايد شايسته سالاري باشد،اظهارداشت:يكي ازمعيارهاي شايسته سالاري داشتن تخصص وعلم لازم متناسب با مسئوليت است وازسوي ديگراين افراد بايد تجربه كاري متناسب با پست جديد خود داشته باشند.

مصباحي مقدم افزود: علاوه براينكه بايد دست هاي پاكي وارد سيستم مالي كشورشوند،باندبازي وگروه بازي نيزنبايد دراين تغييرات مبنا قرارگيرد.

عضو كميسيون اقتصادي درپايان تاكيد كرد:اگرمديران جديد از خصوصيات لازم برخوردارنباشند به طورقطع وضعيت نظام بانكي بدترخواهد شد.