تبيين جايگاه روابط عمومي در بين مسئولين دستگاههاي اجرايي

به گزارش مهر ، دكتر كامران دانشجو در ديدار با اعضا هيات رييسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي ادارات كل استان تهران ، با بيان اينكه قلب كار روابط عمومي تحكيم ارتباط ميان دولت عدالت گستر با مردم عدالت خواه است، گفت: اگر روابط عمومي ها نتوانند اين ارتباط را به خوبي شكل دهند عملا به وظيفه اصلي خود عمل نكرده اند.

وي ، با اشاره به اينكه روابط عمومي ها مي توانند جايگاه قوه مجريه را به عنوان جايگاه خدمتگزاري به مردم معرفي كنند ، افزود: اگر روابط عمومي ها بتوانند اين واقعيت را كه دولت به دنبال مهرورزي ، عدالت گستري و خدمتگزاري به مردم است را به آنها منتقل نمايند مطمئنا مردم هم ياري و كمك خواهند نمود.

دانشجو ، يكي از شاخصه هاي روابط عموميها را ارائه خواسته هاي واقعي مردم دانست و ادامه داد: روابط عموميها در زمان ارائه مطالب خواسته هاي مردم و جوانان را كه همان عدالت ، استقلال ، آزادي ، صداقت ، مهر و محبت كه همگي برگرفته از ارزشهاي اسلام و انقلاب است را با ادبيات اسلامي و انقلابي ارائه نمايند.

وي ، با ذكر تفاوت بين آرامش و آسايش ادامه داد كه مردم بيشتر به دنبال آرامش هستند و روابط عمومي ها بايد تلاش كنند آرامش را در جامعه ايجاد نمايند . وي خاطرنشان كرد: روابط عمومي ها نبايد به هيچ عنوان درجامعه تشويش ايجاد كرده و بدنبال پاسخ هاي متقابل به يكديگر برآيند.

استاندار تهران تاكيد كرد: بايد صداقت سرلوحه كار روابط عمومي ها باشد و واقعيات را بازگو كرده و صادقانه با مردم رفتار نمايند.

وي پرهيز از ارائه تصوير غير واقعي را نكته پراهميت در عملكرد روابط عموميها عنوان نمود و گفت: مردم و شهروندان فهيم استان به خوبي مي فهمند كه واقعيات كدامند ، هر چند ممكن است كه سكوت كنند.

دانشجو با ذكر اين جمله كه وقتي روابط عموميهاي دستگاههاي اجرايي سخن مي گويند به معني سخن گفتن قوه مجريه است ، ياد آور شد : استاندار تهران بعنوان رييس شوراي هماهنگي روابط عموميهاي استان به دستگاههاي اجرايي استان تهران لزوم حضور مدير روابط عمومي در جلسات شوراي معاونين و مشاورين را اعلام خواهد كرد.