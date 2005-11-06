احكام مديران عامل جديد بانك هاي دولتي فردا ابلاغ مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، داوود دانش جعفري پس از تغيير و تحولات مقامات ارشد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تعيين مديرعامل بانك مسكن، اكنون تصميم گرفته كه مديران عامل بانك هاي دولتي ملي، تجارت، سپه، ملت و صادرات را تغيير دهد.

براساس اين گزارش، انصاري كه مدير بخش بازرگاني و مسئول تيزرهاي تبليغاتي سازمان صدا و سيما بوده جانشين سيف مديرعامل بانك ملي ايران خواهد شد.

همچنين جمالي مدير پيشين حراست بانك كشاورزي مديرعامل بانك رفاه مي شود .

به گزارش مهر، باتغيير ميلاني مديرعامل بانك تجارت، اسكندري از اعضاي انجمن اسلامي اين بانك نيز جانشين وي مي شود.

از سوي ديگر، از ديوان دره اي عضو هيات مديره بانك ملت نيز به عنوان مديرعامل جديد اين بانك نام برده مي شود.

براساس اين گزارش، وزير امور اقتصادي و دارايي با تغيير خاوري از مديرعاملي بانك سپه، درخشنده كه از اعضاي هيات مديره بانك ملت بوده را جانشين وي خواهد كرد.

همچنين برهاني نيز مديرعامل جديد بانك صادرات انتخاب خواهد شد.

اين گزارش حاكيست: وزير جهاد كشاورزي نوربخش را مديرعامل بانك كشاورزي تعيين كرده است كه در اين صورت رسول اف نيز بايد از اين بانك برود.

خبرنگار"مهر" از وزارت امور اقتصادي و دارايي كسب اطلاع كرد كه مجمع عمومي بانك ها كه وزيران اقتصاد، صنايع، تعاون، مسكن، جهاد كشاورزي، بازرگاني و رييس سازمان مديريت هستند در روز جاري در خصوص تغيير مديران عامل بانك هاي دولتي تصميم گيري خواهند كرد.

البته گفته مي شود در هفته جاري قرار است معاون جديد امور بانكي، بيمه اي و شركت هاي دولتي اين وزارتخانه نيز تغيير كند.

از سيف مديرعامل فعلي بانك ملي به عنوان جانشين احتمالي پورمحمدي در معاونت امور بانكي،بيمه اي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي نام برده مي شود.