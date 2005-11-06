گزينه پيشنهادي وزارت تعاون عملكرد مثبتي داشته است

عنايت الله صانعي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهردر مورد وزير پيشنهادي تعاون افزود: علي رغم اينكه ايشان سابقه اي در وزارت تعاون نداشته اند اما مطابق ارزيابي وزارت تعاون ، اززمان فعاليت ايشان به عنوان سرپرست وزارت تعاون (پس ازعدم راي اعتماد وزير پيشنهادي تعاون )عملكرد مثبتي داشته اند .

وي تاكيد كرد: گزينه پيشنهادي رييس جمهور براي وزارت تعاون طي دو ماه گذشته نقش سازنده اي داشته و توانسته است تعامل خوبي را برقرار نمايد .

صانعي درمورد پيشنهادات وزير پيشنهادي تعاون طي دو ماه فعاليت خود دروزارت تعاون تصريح كرد: وزير پيشنهادي رييس جمهور براي وزارت تعاون طي اين مدت با تاكيد بر اجرايي شدن سهم 25 درصدي بخش تعاون از تسهيلات بانكي اظهار اميدواري كرده كه بتواند در مدت زمان كوتاه يا در طول برنامه چهارم توسعه به اين هدف دست يابد .

وي افزود: همچنين ايشان خواستار ارائه نظرات و پيشنهادات افراد فعال و صاحب تخصص در بخش تعاون براي اجرايي شدن اهداف مورد نظر در اين وزارتخانه شده است .

صانعي اظهار داشت: هنوز مشخص نيست كه گزينه پيشنهادي وزارت تعاون از نظر اجرايي و اقتصادي چگونه است .