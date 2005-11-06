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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۱۱

معاون سازمان سنجش در گفتگو با "مهر " خبر داد:

كارنامه شركت كنندگان در آزمون استخدامي ادواري ارسال شد

كارنامه شركت كنندگان در آزمون استخدامي ادواري ارسال شد

معاون اجرايي سازمان سنجش گفت: كارنامه تمامي داوطلبان شركت كننده در آزمون استخدامي ادواري به درب منازل آنها ارسال شده است.

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در آزمون استخدامي ادواري امسال بيش از 478 هزار داوطلب در 10 گروه آزمايشي اداري ، پزشكي ، كشاورزي ، مالي ، فني مهندسي و فرآوري داده ها ،محيط زيست، فرهنگي وهنري برگزار شد كه براي تمامي داوطلبان چه آنهايي كه حد نصاب نمره قبولي را آوردند و چه آنهايي كه پذيرفته نشدند كارنامه صادر و ارسال شد .

وي خاطر نشان كرد : كارنامه داوطلبان از طريق پست سفارشي ارسال شده و هيچ مشكلي در اين زمينه به وجود نيامده است.

معاون اجرايي سازمان سنجش تاكيد كرد: داوطلباني كه تاكنون كارنامه آزمون استخدامي ادواري خود را دريافت نكرده اند مي توانند به روابط عمومي سازمان سنجش مراجعه و نسبت به دريافت كارنامه المثني براي خود اقدام كنند. 

کد مطلب 249727

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