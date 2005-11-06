كارنامه شركت كنندگان در آزمون استخدامي ادواري ارسال شد

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در آزمون استخدامي ادواري امسال بيش از 478 هزار داوطلب در 10 گروه آزمايشي اداري ، پزشكي ، كشاورزي ، مالي ، فني مهندسي و فرآوري داده ها ،محيط زيست، فرهنگي وهنري برگزار شد كه براي تمامي داوطلبان چه آنهايي كه حد نصاب نمره قبولي را آوردند و چه آنهايي كه پذيرفته نشدند كارنامه صادر و ارسال شد .

وي خاطر نشان كرد : كارنامه داوطلبان از طريق پست سفارشي ارسال شده و هيچ مشكلي در اين زمينه به وجود نيامده است.

معاون اجرايي سازمان سنجش تاكيد كرد: داوطلباني كه تاكنون كارنامه آزمون استخدامي ادواري خود را دريافت نكرده اند مي توانند به روابط عمومي سازمان سنجش مراجعه و نسبت به دريافت كارنامه المثني براي خود اقدام كنند.