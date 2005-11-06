  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۳۰

خواب تلخ در دانشكده سينما و تئاتر

روز سه شنبه مورخ 17/8/84 فيلم خواب تلخ ساخته محسن امير يوسفي در سالن شهيد فلاحت پور دانشكده سينما و تئاتر به دعوت انجمن دانش آموختگان دانشگاه هنر(فارغ التحصيل سينما) نمايش داده مي شود .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" ، خواب تلخ تاكنون در42 جشنواره بين المللي شركت كرده است وجوايزمطرح زير را كسب كرده است :
1- جشنواره كن 2004
جايزه ويژه دوربين طلائي ازبخش اصلي
جايزه نگاه جوان ازبخش دوهفته كارگردانها

2- جشنواره تسالونيكي يونان 2004
اسكندرطلائي
جايزه ويژه تماشاگران

3- جشنواره ماردل تلاتا آرژانتين 2005
جايزه ويژه هيئت داوران

4- جشنواره ژنوسوئيس 2004
جايزه ويژه فدراسيون بين المللي منتقدين ( معروف به جايزه فيپرشي )

5- جشنواره بروكسل بلژيك 2005
جايزه بين المذاهب ( واتيكان )

6- جايزه بين المللي منتقدين شيلي 2005

لازم به ذكراست اعضاء انجمن دانش آموختگان دانشگاه هنردراولويت حضور قراردارند .

کد مطلب 249731

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها