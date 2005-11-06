خواب تلخ در دانشكده سينما و تئاتر

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" ، خواب تلخ تاكنون در42 جشنواره بين المللي شركت كرده است وجوايزمطرح زير را كسب كرده است :
1- جشنواره كن 2004
جايزه ويژه دوربين طلائي ازبخش اصلي
جايزه نگاه جوان ازبخش دوهفته كارگردانها
2- جشنواره تسالونيكي يونان 2004
اسكندرطلائي
جايزه ويژه تماشاگران
3- جشنواره ماردل تلاتا آرژانتين 2005
جايزه ويژه هيئت داوران
4- جشنواره ژنوسوئيس 2004
جايزه ويژه فدراسيون بين المللي منتقدين ( معروف به جايزه فيپرشي )
5- جشنواره بروكسل بلژيك 2005
جايزه بين المذاهب ( واتيكان )
6- جايزه بين المللي منتقدين شيلي 2005
لازم به ذكراست اعضاء انجمن دانش آموختگان دانشگاه هنردراولويت حضور قراردارند .
نظر شما