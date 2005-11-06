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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۴۴

همگام با دربي پنجاه و نهم استقلال - پرسپوليس؛

اكبرغمخوار: پرسپوليس برنامه نداشت // نتيجه عادلانه بود

اكبرغمخوار: پرسپوليس برنامه نداشت // نتيجه عادلانه بود

مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس بازي دو تيم استقلال و پرسپوليس را درحد نام دو تيم ندانست.

اكبرغمخواردر گفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: آنطوركه مردم انتظارداشتند دوتيم استقلال وپرسپوليس نتوانستند بازي قابل قبولي را ارائه  كنند ودرمجموع شاهد بازي زيبا وتماشاگرپسندي نبوديم.

مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس درادامه سخنان خود با ابرازناراحتي ازشكست اين تيم برابر استقلال گفت: بهرحال من هم مثل همه هواداران پرسپوليس ازشكست اين تيم ناراحت شدم، اما فكرمي كنم اين نتيجه عادلانه بود وپرسپوليس برنامه اي براي گل زدن به استقلال نداشت.

غمخوار ادامه داد: بازيكنان پرسپوليس در اين ديدار تلاش زيادي از خود نشان دادند، اما همانطوركه گفتم، نداشتن برنامه براي رسيدن به گل باعث شد آنها در حملات خود ناكام باشند ونتوانند دروازه استقلال را بازكنند.

اكبرغمخوار كه يكي ازگزينه هاي اصلي مديرعاملي وحضور درهيات مديره باشگاه پرسپوليس است، در مورد تغييرات اين باشگاه و زمان معرفي هيات مديره جديد گفت: معرفي هيات مديره دراختيار شخص آقاي علي آبادي است، اما تا جايي كه بنده اطلاع دارم قرار است ظرف اين هفته هيات مديره معرفي شود وپس از آن اعضاي هيات مديره مديرعامل را انتخاب كنند.

کد مطلب 249733

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