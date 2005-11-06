رقابت 32 فيلمساز زن در جشنواره فيلم كوتاه تهران

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" ، حضوركارگردانان زن دربخش " نگاه نو" با پذيرش 18 فيلم ( 8/17 درصد ازكل آثاراين بخش ) به نسبت 14 فيلمي كه اززنان فيلمساز" بخش مسابقه ملي " به نمايش درخواهد آمد ( 4/15 درصد ازكل آثاراين بخش ) چشمگيرتربوده است .

پيش ازاين ، 223 فيلمساززن از41شهرايران ، 251 فيلم كوتاه را به دبيرخانه جشنواره فيلم كوتاه تهران ارايه داده بودند .

بنا به اين گزارش به نقل ازروابط عمومي جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران ، سودابه مجاوري ( با فيلم مستند اينانا ) ، مينوكياني ( دايه شكر) ، ليلا نقدي پري ( تناولي به روايت تناولي ) ، آيدا پناهنده ( آن دست ها ) ، شيدا زرين فام ( اتاق جيغ ) ،طاهره حسن زاده ( كلمه ) ، مژگان رود باراني ( بودن درسكوت ) وساره شفيعي پور( سماع ) ازفيلمسازان نام آشناي حاضردرجشنواره امسال خواهند بود .

گفتني است؛ بيست ودومين جشنواره ملي ودهمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران ، از24تا 29 آبان ماه 1384 درهرسه سالن " سينما فلسطين " تهران وهمزمان درشهرهاي ساري ،شاهرود وزاهدان برگزارخواهد شد .