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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۲۴

شهرستان ها ميزبان كنسرت گروه خورشيد

گروه خورشيد به سرپرستي "مجيد درخشاني" و خوانندگي "عليرضا قرباني " نيمه دوم دي ماه در شيراز به صحنه مي رود.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، گروه موسيقي "خورشيد" به سرپرستي " مجيد درخشاني " ، نيمه دوم دي ماه امسال، در شهر شيراز به صحنه مي رود و در آنجا علاوه بر قطعاتي كه در تالار وحدت اجرا كرده است ، قطعات جديدتري را اجرا مي كند.

اين گروه در دو بخش  با صداي " عليرضا قرباني " برنامه اجرا مي كند؛ در بخش نخست، قطعاتي در دستگاه "همايون" و متعلقات آن و در بخش دوم نيز، قطعاتي در مايه هاي " بيات ترك " اجرا مي شود.

خاطر نشان مي شود، اين كنسرت به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شيراز برگزار مي شود. همچنين اميد است اين برنامه موسيقايي قبل از اجرا در شيراز، در ساري نيز اجرا شود.

کد مطلب 249739

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