نخستين همايش ملي شيلات و توسعه پايدار برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر حسن صادقي فر با اعلام اين خبر افزود: طرح و بررسي كاربرد تحقيقات نوين در علوم صنايع مرتبط با شيلات و آبزيان، راهكارهاي برطرف كردن مشكلات موجود در توسعه شيلات كشور و بررسي جايگاه شيلات در توسعه اقتصادي كشور و نيز جايگاه شيلات و صنايع وابسته از جمله اهداف اين همايش دو روزه به شمار مي رود.

وي اضافه كرد: مديريت و توسعه شيلات، صيد و بهره برداري از درياها، فرآوري و نگهداري محصولات شيلاتي، بازاريابي و توسعه محصولات شيلاتي، بيوشيمي و فيزيولوژي آبزيان، تغذيه و جيره نويسي، ژنتيك، بيوتكنولوژي و اصلاح نژاد، ارزيابي ذخاير، بيولوژي و اكولوژي، تكثير و پرورش آبزيان و بهداشت بيماري هاي آبزيان از محورهاي اين همايش است.

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر يادآور شد: تاكنون 350 مقابله كه تمام آنها بر اساس فعاليت هاي تحقيقاتي بوده به دبيرخانه اين همايش ارسال شده است.

وي خاطرنشان كرد: پس از داوري مقالات، 40 مقاله براي سخنراني و 120 مقاله براي ارائه به صورت پوستر انتخاب شد.

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر تصريح كرد: عمده ترين مطالب ارايه شده در زمينه بررسي وضعيت ذخاير آبزيان در درياهاي شمال، جنوب و مراكز پرورش آبزيان ست.

وي ارايه آخرين نتايج پژوهش انجام شده، به منظور بهبود راندمان توليد در پرورش آبزيان، بررسي دستاوردها و پژوهش هاي انجام شده در زمينه بهبود و درمان انواع بيماري هاي آبزيان در كشور را از جمله مواردي برشمرد كه در اين همايش ارايه خواهد شد.

دكتر صادقي فردر ادامه اظهار داشت: ارايه دستاوردهاي مربوط به اصلاحات ژنتيك به منظور افزايش راندمان توليد در كشور، بررسي مسائل مربوط به مديريت منابع شيلات و آبزيان در كشور با هدف ارايه راهكارهاي مناسب به منظور ارايه آن به مسوولان و تصميم گيران كشور از ديگر برنامه هاي "نخستين همايش ملي شيلات و توسعه پايدار" است.

مدير اجرايي نخستين همايش ملي شيلات و توسعه پايدار تصريح كرد: در كنار برگزاري اين همايش، نمايشگاهي تخصصي با شركت موسسات علمي، كارخانه ها، مراكز فرآوري و عمل آوري محصولات شيلاتي و صنايع مرتبط با شيلات و آبزيان تشكيل خواهد شد.

به گزارش "مهر"، اين همايش توسط دانشگاه ازاد اسلامي واحد قائمشهر و با همكاري استانداري مازندران، سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي، حفاظت محيط زيست استان مازندران، جهاد كشاورزي استان مازندران، تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران، نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران، موسسه تحقيقات شيلات ايران، پژوهشكده اكولوژي درياي خزر و اداره كل شيلات استان مازندران دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر برگزار مي شود.