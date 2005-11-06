موضوع جنگ بر سر آب به جاي نفت در محافل بين المللي زمزمه مي شود // دستيابي به تكنولوژي و راهكارهاي استفاده عادلانه از منابع مشترك آب ضروري است

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در پيام دكتر زاهدي آمده است: اينك كه ايران اسلامي در آستانه حضور فعال و همه جانبه در زمينه تلاش ها و نمودهاي علمي در سطح جهاني قرار دارد، حضور فعال با نشاط ، پرثمر و تلاش بي وقفه انديشه هاي شما عزيزان صعود قله هاي پيشرفت را رقم خواهد زد.

ديري است كه موضوع جنگ بر سر آب به جاي نفت در محافل بين المللي زمزمه مي شود و چالش هاي بين المللي موجود بر سر استفاده از منابع مشترك نفت و گاز، گريبانگير منابع مشترك آب خواهد بود و اين مهم داشتن تكنولوژي و راهكارهاي استفاده عادلانه و بدون چالش ازمنابع مشترك آب را ضروري مي سازد.

همچنين تبادل اطلاعات و افكار نو در زمينه مسائل هيدروليكي و ساختمان هاي آبي ، مديريت و نگهداري سدها و جلوگيري از كاهش عمر مفيد آنها، پيشگيري قبل از درمان بحران عظيمي است كه در آينده ملت ها را بجان هم خواهد انداخت.

اميد است كه نتايج حاصل از پژوهش هايي كه در اين محفل ارزنده ارائه مي شود با استفاده از سازه ها و مدل هاي هيدروليكي در مهار كردن رودخانه و آب هاي سرگردان و بهره مندي بهينه از آنها با همفكري فعالان محيط زيست ملت ايران را به سمت خودكفايي كشاورزي، توليد، نيروي برق آبي و ساير اهداف وابسته سوق دهد. انشا الله با تلاش شما محققان و پژوهشگران صنعت آب بتوانيم شاهد سرزميني سبز آن چنانكه لايق مردم شريف ايران اسلاميست باشيم.

در خاتمه اميدوار است تا با ياري صميمانه همه اصحاب علم و دانش ترقي و اعتلاي ايران اسلامي را شاهد باشيم .

به گزارش "مهر"، پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران 17 آبان ماه برگزار مي شود.