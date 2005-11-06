كنسرت موسيقي بانوان در فرهنگ سراي نياوران

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، گروه "نداي مهر" به سرپرستي وخوانندگي "طاهره گنج بر" با همراهي "فرزانه رسولي" ( نوازنده تار) سيما ساعتچي ( نوازنده سنتور) وآزاده رهروان ( نوازنده تمبك ) قطعات ايراني را براي بانوان اجرا خواهند نمود . درآمد حاصل ازفروش بليط اين برنامه به حمايت ازكودكان محروم "محله ناصرخسرو" به اين عزيزان اختصاص خواهد يافت .

بنا به اين گزارش ، " نداي مهر" دراين كنسرت، تصنيف هاي پرند شوشتري ، نگار، هاي هاي ، دردل آتش ، چو مرغ شب ، ازكفم رها ، دوش دوش ، آستان جانان ، همچو فرهاد و... را اجرا خواهند نمود .