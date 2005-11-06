جوايز قوي ترين مردان پايتخت اهدا شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" عصر روز شنبه چهاردهم آبان ماه مراسم اختتاميه اولين دوره مسابقات قوي ترين مردان پايتخت با حضوردكتررضا علي مديركل امور فرهنگي سازمان، دكتر حسن ميرزاآقابيك معاونت فني و ورزشي اداره كل، مهدي كيادربندسري رييس ستاد برگزاري و تني چند ازمسوولين تربيت بدني استان تهران درسالن اجتماعات اداره كل برگزارشد.

اين مراسم با تلاوت آياتي از قرآن كريم و سرود مقدس جمهوري اسلامي ايران آغاز و با خير مقدم دكتر آقابيك ادامه يافت. سپس كليپ هايي از روزهاي انجام اين مسابقه (12 تا 16 مهرماه) به نمايش گذاشته شد و درپايان با اهدا جوايز ارزنده و لوح تقديرازبرگزيدگان و دست اندركاران اين مسابقات تقديرشد.

وي درسخنان خود درآغاز برنامه ازاهداف برگزاري اين مسابقات ياد كرد وگفت: اداره كل تربيت بدني استان تهران درراستاي پرنمودن اوقات فراغت جوانان استان، اقدام به برپايي اين مسابقات دررده سني جوانان و بزرگسالان كرد.

دررده سني بزرگسالان ، رضا قرآيي اول، مهراب فاطمي دوم و حسين فاطمي سوم شدند و در رده سني اميد ، حميد قرايي اول شد، محمدرضا قوامي دوم و علي فاطمي در جايگاه سوم ايستاد.

گفتني است به نفرات اول و دوم گروه بزرگسالان و نفراول گروه اميد هركدام يك دستگاه خودرواهدا شد وازنفرات بعدي با 40 سكه طلا تقديرشد.