جشنواره كودك، سلامت، محيط زيست برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين جشنواره با همكاري فدراسيون ورزشهاي همگاني، اداره كل تربيت بدني استان تهران، سازمان تربيت بدني و با مساعدت راديو ورزش، محيط زيست، صدا وسيما وشركت قاب سبز از امروز15آبانماه وبمدت 4 روز ازساعت 15 الي 18 درپارك پرديسان برگزارمي شود.

بنابراين گزارش شرايط حضور دراين جشنواره به شرح ذيل است:

1- شركت كليه علاقه مندان و خانواده ها در اين جشنواره آزاد مي باشد.

2- علاقه مندان مي بايست نسبت به ساخت بادبادك راسا اقدام و در روز مسابقه همراه داشته باشيد.

3- به زيباترين و بالاترين ارتفاع بادبادك جوائزي اهداء مي شود.

لازم به ذكراست: به تعداد10 نفرازشركت كنندگان كه بهترين بادبادك را ارايه ويا به پروازدرآورند، جوائزنفيسي اهدا مي شود.