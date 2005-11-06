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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۴۴

توسط هيات ورزشهاي همگاني استان تهران

جشنواره كودك، سلامت، محيط زيست برگزار مي شود

هيات ورزشهاي همگاني استان تهران درنظردارد جشنواره پرواز بادبادكها، طناب كشي و ورزشهاي تحت پوشش هيات را به معرض عموم قراردهد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين جشنواره با همكاري فدراسيون ورزشهاي همگاني، اداره كل تربيت بدني استان تهران، سازمان تربيت بدني و با مساعدت راديو ورزش، محيط زيست، صدا وسيما وشركت قاب سبز از امروز15آبانماه وبمدت 4 روز ازساعت 15 الي 18 درپارك پرديسان برگزارمي شود.

بنابراين گزارش شرايط حضور دراين جشنواره به شرح ذيل است:
1- شركت كليه علاقه مندان و خانواده ها در اين جشنواره آزاد مي باشد.
2- علاقه مندان مي بايست نسبت به ساخت بادبادك راسا اقدام و در روز مسابقه همراه داشته باشيد.
3- به زيباترين و بالاترين ارتفاع بادبادك جوائزي اهداء مي شود.
لازم به ذكراست: به تعداد10 نفرازشركت كنندگان كه بهترين بادبادك را ارايه ويا به پروازدرآورند، جوائزنفيسي اهدا مي شود.

کد مطلب 249749

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