تركيب هيات تحقيق و تفحص از شركت دخانيات ايران مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، پيرو تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص تعدادي از نمايندگان از شركت دخانيات در جلسه علني مورخ 19/7/84 مجلس شوراي اسلامي، اعضاء هيات و نيز هيات رئيسه آن كه در جلسه مورخ 10/8/84 كميسيون صنايع و معادن انتخاب گرديده اند، بشرح زير اعلام مي شود: سيد رضا نوروز زاده نماينده اسفراين(رئيس)، محمد حسين استكي نماينده اصفهان (نايب رئيس)، ولي الله ديني نماينده مشكين شهر(منشي)، سيد عبدالله حسيني نماينده بندر لنگه (عضو)، احمد بزرگيان نماينده سبزوار( عضو) ، محمدرضا سجاديان نماينده خواف و رشتخوار(عضو) ، سيد سبحان حسيني نماينده گرگان(عضو ).