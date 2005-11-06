به گزارش خبرنگار" مهر" حامد آفاق، ايمان زندي، سيامك ويسي، فريد زرقي، جواد داوري، علي ابوالمعصومي ، پوريا تاجيك، آيدين نيكخواه بهرامي، آيدين كبير، امير اميني ، محمد شاهسوند ، سامان ويسي و مهدي كامراني حاضران در تمرين بودند كه فقط مهدي كامراني تمريناتي سبك تر را زير نظر مستقيم ولي صالح نيا انجام داد تا پس از، برطرف شدن آسيب ديدگي، تمرين را با اردونشينان ادامه دهد.

صمد نيكخواه بهرامي وعليرضا هنردوست به جهت اينكه بعدازظهر بايد دريك بازي عقب افتاده ازليگ برترتيم پتروشيمي را همراهي كنند بااجازه قبلي در تمرينات نوبت صبح حضور نداشتند و حامد سهراب نژاد، حامد حدادي و جابرروزبهاني هم تحت نظرفيزيوتراپ ، تحت درمان قرارداشتند و درتمرينات نوبت صبح حاضر نشدند.

تمرينات نوبت صبح امروززيرنظرمحمد ايزدپناه وبا حضورولي صالح نيا، بيشتربه كارهاي انفرادي بخصوص تمرينات پرتابها از نقاط مختلف زمين به طرف سبد انجام شد و فقط فريد زرقي و محمد شاهسوند با توجه به پست تخصصي، تمرينات پشت به حلقه وزيرسبد رانيز دردستوركارقراردادند. تمرينات پرتاب آزاد هم به تناوب توسط بازيكنان انجام شد.

شايان ذكراست: كه به جهت برگزاري ديدارعقب افتاده ازهفته دوم ليگ برتربسكتبال بين دو تيم پتروشيمي ماهشهر و شهرداري گرگان كه ساعت17 امروز درتالارآزادي تهران برگزارمي شود ، تمرين نوبت بعدازظهرتيم ملي ساعت 19 و پس ازبازي برگزارخواهد شد.