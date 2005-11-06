استانداران جديد با رايزني نمايندگان مجلس و ائمه جمعه منصوب شده اند// مراحل انتخاب 10 استاندار ديگر در حال انجام است

حجت الاسلام موسي پور در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: انتخاب استانداران داراي فرآيندي است كه هم اكنون در حال اجراست.

وي افزود: وزارت كشور با گفت و گو با مقامات بلند پايه هر استان، به نتيجه مي رسد كه نتيجه حاصله در مشورت با رئيس جمهور و تائيد او، استاندار مربوطه انتخاب مي شود.

معاون پارلماني وزير كشوردر خصوص نطق پيش از دستور نماينده رشت مبني بر انتصاب استاندار اين استان نيز گفت: بايد فرايند انتخاب استاندار گيلان طي شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه چه زمان انتصاب استانداران پايان مي يابد، گفت: با توجه به اينكه وزارت كشور مي خواهد تمام نظرات را جمع آوري كند و نظر نمايندگان مجلس را در انتخاب استانداران لحاظ كنيم، مقداري طول مي كشد كه بايد صبر كرد.

موسي پور تاكيد كرد: در مواردي كه انتصابات صورت گرفته، تاكنون كمترين موارد مخالفت با استاندار جديد را داشته ايم، اگر هم صحبتي باشد، بيشتر در خصوص استانداراني است كه منصوب نشده اند.

معاون پارلماني وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه انتصاب استاندار قزوين بر خلاف نظر نمايندگان اين استان بوده است، گفت: انتصاب استاندار قزوين با نظر دو نماينده ديگر اين استان بوده است كه فقط آقاي عليخاني با وي مشكل دارد كه باز با بيشتر اعضاي اصلي و مقامات اين استان هماهنگ بوده ايم.