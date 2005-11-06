هزينه ناخواسته دارندگان تلفن همراه از فيش آنها حذف مي شود/ قيمت سيم كارت تلفن همراه 10 درصد ديگر كاهش مي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، محمد سليماني امروز در جمع خبرنگاران گفت : به منظور رضايت جلب مشتركان تلفن همراه ارتباطهاي ناموفق آنها كه زير 5 ثانيه بوده از اول آبان ماه از صورتحساب آنها حذف مي شود .

وي افزود : البته اين اقدام نمي تواند مشكلات روحي و رواني كه به دليل كيفيت پايين تلفن همراه به دارندگان تلفن همراه وارد مي شود را برطرف كند.

وي اضافه كرد : ارتباطهاي ناموفق زير 3 تا 5 ثانيه تلفن همراه كه به دليل مشكلات شبكه است توسط مخابرات شناسايي و از فيش آنها كسر مي شود .

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره كيفيت تلفن همراه در ايران گفت : متاسفانه كيفيت تلفن همراه در ايران 20 تا 30 درصد پايين تر از استانداردهاي جهاني است.

وي تصريح كرد : رساندن شبكه تلفن همراه به كيفيت مطلوب و قابل قبول نيازمند يك كار فني و علمي است .

وي كاهش قيمت سيم كارت را ازديگر برنامه هاي خود دانست وگفت : مقدمات كاهش قيمت سيم كارت فراهم شده و در انتظار تصويب شوراي اقتصاد هستيم كه براساس آن قيمت سيم كارت 10 درصد كاهش مي يابد .

وي گفت : قيمت سيم كارت به طور تدريجي كاهش خواهد يافت .

سليماني درباره توسعه تلفن همراه در كشور گفت : چنانچه همه كارها مطابق برنامه پيش رود و 300 ميليون يورو نيز به حساب دولت واريز شود اپراتور دوم اوايل سال آينده شروع به كار خواهد كرد .

وي درادامه درباره وضعيت كنوني تلفن همراه در كشور گفت : در سال جاري همزمان با دهه فجر ثبت نام تلفن همراه در كشور آغاز مي شود كه دوره پيش فروش نيز طولاني تر در نظر گرفته شده كه بدين ترتيب تعداد دارندگان تلفن هرماه در كشور به 5/8 ميليون نفر و ضريب نفوذ نيز به 5/10 مي رسد .

وي گفت : ضريب نفوذ تلفن همراه در پايان برنامه چهارم توسعه به عدد 35 مي رسد .

سليماني كاهش تعرفه هاي اينترنت را از ديگر برنامه هاي خود دانست وگفت : در كشور ما تعرفه هاي اينترنت بسيار بالاست به گونه اي كه قيمت استفاده از اينترنت در شهرهاي بزرگ نسبت به تهران دو يا حتي 4 برابر است كه براي حل اين مشكل استفاده از حضور بخش خصوصي پيشنهاد شده است تا عرصه رقابتي لازم ايجاد شود .

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين اضافه كرد : شبكه فيبر نوري ايران به كشورهاي پاكستان ، عراق و كويت وصل مي شود .

وي بر شفافيت مناقصات وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات تاكيد كرد و گفت : سياست كلي اين است كه چالش ها را در برگزاري مناقصات به حداقل برسانيم برهمين اساس روشهاي پيشگيرانه اي را در نظر گرفته ايم اما بايد يك مدل نهايي در آخر پيشنهاد دهيم .

وي همچنين درباره مشكلات شبكه تاليا گفت : چنانچه شركت تعاوني رفسنجان نسبت به حل مشكلات شبكه خود اقدام نكند از اين شركت جريمه دريافت مي شود و يا اينكه اگر شركت تاليا موفق به انجام اين كار نشد از اپراتور ديگري براي اصلا ح شبكه استفاده خواهيم كرد .