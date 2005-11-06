پنج بانوي نقاش به ارائه آثار خود در گالري فرامرزي مي پردازند

به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر" ، تنوع درشيوه هاي كاري و استفاده از ابزارهاي مختلف نقاشي، از مشخصه هاي بارز هنرمندان دراين نمايشگاه گروهي است .

بنا براين گزارش ، آبرنگ ورنگ روغن ، ازجمله تكنيك هاي كاربردي دراين آثار هستند. 36 اثر نقاشي از اين پنج بانوي نقاش دراين نمايشگاه گروهي به چشم مي خورد كه با سبك هاي رئال وامپرسيونيسم درمعرض نمايش عمومي قرار مي گيرد .

" مريم معتقدي "، " پريچهرضيايي"، " شبنم سنائي"، "فرنوش معيني " و مهلا سيد حسين از هنرمندان صاحب اثر دراين نمايشگاه هستند.

گفتني است ، نمايشگاه گروهي اين هنرمندان روزچهارشنبه 18 آبان ماه در گالري فرامرزي افتتاح مي شود وتا روز شنبه 21 اين ماه ادامه خواهد داشت .

علاقمندان مي توانند براي بازديد به ميدان ونك ، خيابان ونك ، كوي ارم ، پلاك 54 مراجعه كنند. ساعت بازديد براي هنردوستان ، چهارتا هشت شب است .