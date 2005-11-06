توافق آمريكا و چين در زمينه تجارت پوشاك

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بلومبرگ، آمريكا و چين توافق كردند بيشترين پوشاك چيني در طي سه سال آينده به آمريكا صادرشود.

بر اساس اين توافقنامه، نرخ رشد واردات پوشاك چيني به آمريكا از جمله شلوار و پيراهنهاي بافتني تا 10 درصد در سال 2006 افزايش مي يابد و تا سال 2008 به 16 درصد مي رسد.

براساس اين گزارش، در برابر اين واردات توليد كنندگان نساجي آمريكا استاندارد محدوديتهاي تجاري را بر اين كالا ها اجرا مي كنند. آنها مي گويند لازم است تا از پوشاك كم قيمت چيني كه امسال بازار آمريكا را پركرده است محافظت كنند.

بر طبق اطلاعات دفتر سرشماري آمريكا از ابتداي سال ميلادي تاكنون آمريكا محدوديت رشد سالانه 7.5 درصدي را براي واردات نساجي چين كه بالغ بر3.4 ميليارد دلارمي باشد وضع كرده است.

اين گزارش حاكي است، اتحاديه ها، صنعتگران و حقوقدانان آمريكايي دولت بوش را واداركردند تا اعمال تجاري دور ازانصاف تحميل شده بر كالاهاي چيني را متوقف كند و وامهاي كم بهره در اختيار شركتها قراردهد و سياستهايي را اعمال كند تا ورود كالاهاي چيني به آمريكا آسان شود.

همچنين براساس اعلام مركز گمرك پكن، صادرات نساجي چين به كشورهاي جهان در 9 ماهه نخست سال 2005، 22 درصد افزايش داشته و به 55 ميليارد دلار رسيده است.

برطبق اطلاعات دولت آمريكا صادرات پوشاك و نساجي چين به آمريكا امسال 60 درصد افزايش داشته در حاليكه در سال گذشته اين صادرات 15 ميليارد دلار برآورد شده است.