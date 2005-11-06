شوراي مركزي فراكسيون اكثريت با وزراي پيشنهادي موافق است// 4 وزير سه شنبه در مجمع عمومي فراكسيون حاضر مي شوند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مير تاج الديني كه در پايان جلسه علني روز يكشنبه با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، با اشاره به جلسه صبح امروز شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان، افزود: در اين جلسه اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس در خصوص وزراي پيشنهادي بحث و بررسي كردند.

وي ادامه داد: برخي از اعضاي فراكسيون اكثريت مجلس در اين نشست، نظرات خود را درباره چهار وزير پيشنهادي احمدي نژاد مطرح كردند.

مير تاج الديني با تاكيد بر اين كه برخي از اعضا نسبت به انتخاب و نحوه رايزني وزراي پيشنهادي انتقاد داشتند، تصريح كرد: در مجموع شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان با وزراي مذكور موافق است.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس در ادامه متذكر شد: مقرر شد تا وزراي پيشنهادي در جلسه عصر روز سه شنبه مجمع عمومي فراكسيون اكثريت مجلس حضور يابند و پس از تشريح برنامه ها و بيان نقطه نظرات نمايندگان در خصوص ارايه يا عدم ارايه راي اعتماد به آنان تصميم گيري شود.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري روز چهارشنبه گذشته، در نامه اي به مجلس، محمود فرشيدي، پرويز كاظمي، محمد ناظمي اردكاني و سيد صادق محصولي را به ترتيب براي تصدي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، رفاه و تامين اجتماعي، تعاون و نفت معرفي كرد.