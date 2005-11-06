موافقت پاريس با تشكيل كميته حقيقت ياب براي بررسي وضعيت مسلمانان فرانسوي

به گزارش خبرگزاري مهر متن كامل بيانيه اين انجمن چنين است:

حوادث دردناكي كه اخيرا براي سياه پوستان مسلمان ومحروم فرانسه روي داد افكار عمومي ايران را بشدت تحت تاثير قرار داد .

تلقي ما از اين حوادث اين است كه دولت فرانسه متاسفانه تحت تاثير فشار لابي صهيونيستي در اين كشوراخيرا اقدامات تبعيض آميز و خلاف موازين حقوق بشر را براي محدود ساختن آزادي هاي فردي واجتماعي مسلمانان مقيم فرانسه به عمل آورده كه اين اقدامات از سوي كشور ي كه مدعي دموكراسي وازادي است ، غير قابل قبول است.

دستگيري بيش از 250 مسلمان تنها به دليل اعتراض به قتل دو نوجوان بيگناه توسط پليس دولتي فرانسه ومحاصره منازل مسكوني مسلمانان فقير مناطق " اسول-ايفلين-فالدوازو سين سان دوني" در حومه پاريس نقض بديهي ترين حقوق انساني به شمار مي آيد .

به نظر مي رسد تعامل خشن در برابر سياه پوستاني كه كشور انها دهها سال توسط فرانسه در اشغال بود ناشي از رسوبات دوران استعمارگري اين كشوردرقاره آفريقا مي باشد كه همچنان بر عقل واراده سياسي دولتمردان كشورمدعي آزادي وبردباري حاكم است .

انجمن روزنامه نگاران مسلمان مراتب تاسف واعتراض خود را به روند سازمان يافته سر كوب مسلمانان فقير حومه پاريس كه سالها به عنوان شهروند درجه دو ومحروم از حقوق اجتماعي وسياسي در مناطق فقير حاشيه پاريس زندگي ميكنند موجب خشم ملت مسلمان ايران شده است را اعلام مي كند .

به همين دليل انجمن روزنامه نگاران مسلمان به عنوان يك تشكل غير دولتي در صدد تشكيل يك كميته حقيقت ياب براي بررسي وضعيت سياه پوستان مسلمان اين كشور بر آمده كه اميد است دولت فرانسه تسهيلات لازم را براي دادن ويزا به اين مجموعه فراهم كند.

اين انجمن بار ديگرتاسف عميق خود را از اقدامات تبعيض اميز وغير انساني دولت فرانسه اعلام مي دارد ودر صورت استمرار سركوب مسلمانان سياه پوست مقيم حومه پاريس روزنامه نگاران مسلمان ايراني اقداماتي در راستاي افشاگري نقض حقوق بشر توسط دولت فرانسه وسلب آزادي مسلمانان وتحركات لابي صهيونيستي در فرانسه براي بيرون راندن مسلمانان تبعه فرانسه ، به عمل خواهد آورد .