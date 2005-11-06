كتابهايي كه به فيلم تبديل شده اند بيشترين مخاطب را بين كودكان دارند

مديركتابخانه كودك آفتابگردان درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان مطلب فوق افزود : تنوع استفاده ازكتاب در بين بچه ها فصلي است به طوري كه مثلا در فصل تابستان كتب داستان طرفدار بيشتري دارد اما درطول سال تحصيلي كتبي كه بيشتر به مقطع تحصيلي بچه ها نزديك باشد مورد استفاده قرار مي گيرد.

فريبا صنوبري ادامه داد : تمامي اعضاي اين كتابخانه كه بالغ بر چهار هزار نفر هستند از سنين 4 تا 14 سال مي باشند . اما مشكل اصلي كتابخانه هاي كودك اين است كه به دليل حجم و جنس اين كتاب ها ، ماندگاري چنداني ندارند و بايد خيلي زود تعويض شوند.

مدير كتابخانه آفتابگردان افزود: به دليل اينكه بخش عمده اي از مخاطبين ما كودكان 4 تا 6 ساله هستند هر هفته جلسات قصه خواني برگزار مي كنيم و كودكان با داستان ها و قصه هاي جديد آشنا مي شوند در اين ميان به دليل قدرتي كه تلويزيون دارد تمايل اكثر كودكان به شنيدن داستان هايي است كه قبلا در قالب فيلم ديده اند.

وي در پايان گفت وگو با مهر ، درباره به روز بودن كتاب ها در اين كتابخانه گفت : فرسودگي زود هنگام و از رده خارج شدن كتابها باعث مي شود تا مدام براي كتب جديد درخواست بدهيم و اكنون خوشبختانه بيشتركتابهاي جديد دركتابخانه آفتابگردان موجود است .