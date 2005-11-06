افتتاح شبكه قرآن سيما در همدان

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر " ، در روزهاي ماه مبارك رمضان، شبكه قرآَن سيما دراستان همدان قابل دريافت شد وازاين به بعد هموطنان اين استان وشهرستان همدان با تلاش وهمكاري خالصانه شبكه استاني همدان قادرخواهند بود برنامه هاي شبكه قرآن سيما را به طورشبانه روزي دريافت نمايند وازاين برنامه هاي قرآني ومعارفي وتفسيري وآموزشي اين شبكه بهره مند شوند .

برنامه هاي شبكه قرآن سيما درهمدان برروي باند UHF وكانال 42پخش مي شود .

اين مراسم درروز 12 آبان سال 84 با حضورمهندس هنردوست قائم مقام سازمان صدا وسيما ومديران وكارشناسان قرآن درشبكه استاني همدان برگزارشد وبدين ترتيب استان همدان پس ازتهران وخراسان رضوي سومين استاني است كه ازنعمت پخش برنامه هاي اين شبكه استفاده خواهد كرد .