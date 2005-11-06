به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، دراين نشست ، پس ازارايه گزارش عملكرد شورا وبازرسان پيشين كانون ، معرفي نامزدها صورت گرفت و پس ازراي گيري وشمارش آراء ، فرهاد توحيدي - مينوفرشچي - حسين ترابي - حسين مهدوي فر- كامران ملكي - دكتر محمد هادي كريمي و جابرقاسمعلي به عنوان اعضاء اصلي و نيز خسرودهقان و فرشيد، گوران به عنوان اعضاء علي البدل ، براي مدت دوسال آينده درهيئت رئيسه كانون فيلمنامه نويسان سينماي ايران قرارگرفتند .
دراين راي گيري، همچنين محسن دامادي وفرزانه شباني به عنوان بازرسان كانون به مدت يكسال انتخاب شدند .
نكته حائز اهميت، استقبال چشمگيروحضوركم نظيربسياري ازفيلمنامه نويسان مطرح وصاحب نام كشورنظيرهمايون اسعديان - عبداله اسفندياري - سيامك اطلسي - جهانگيرالماسي - سيروس الوند - حسين ايري - سيروس تسليمي - سيامك تقي پور- علي اكبرثقفي - سيد ضياء الدين دري - سيروس رنجبر- محمد علي سجادي - انسيه شاه حسيني - محمد مهدي عسگرپور- فريدون فرهودي - مجيد قاري زاده - علي اكبرقاضي نظام - حسن قلي زاده - جواد كهنمويي - هوشنگ مرادي كرماني - صادق كرميار- داود موثقي - فريبا طايفه حسيني - زهرا بازرجاني - محمود آيدن - احمد خداكريم - علاء الدين رحيمي - عرش پور زارعي - سيد ناصرهاشمي - ايرج افشار- حسين مثقالي - حميد رضا حافظي - سيد رحيم حسيني - مجيد فرازمند - اميرحسين جهدوست - پيمان عباسي - بابك كاظمي - فريدون دانشمند - مهدي كيا - قربان محمد پور- عباس شيرمحمدي و.. بود .
گفتني است شوراي مركزي جديد كانون دراولين نشست خود رئيس ، نايب رئيس ، خزانه داروسخنگوي كانون را انتخاب ومعرفي خواهد نمود .
نظر شما