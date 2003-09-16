بهره برداري از ميدان گازي تابناك و افتتاح فاز 1 پالايشگاه گاز پارسيان

به گزارش خبرنگار اعزامي" مهر" سيد محمد خاتمي در سفر يك روزه خود به استان فارس پس از بهره برداري از ميدان گازي تابناك و افتتاح فاز 1 پالايشگاه پارسيان منطقه لامرد گفت: فعاليتها يي كه از آغاز دولت شروع شده و شتاب پيدا كرده يكي از جنبه هاي ماندني كارهايي است كه در عرصه تقويت اقتصاد كشور و پشتوانه امنيت ملي كشور انجام گرفته است.

وي افزود: در صحنه نفت و گاز خيلي بيشتر از آنچه مي خواستيم از سال 76 تا كنون انجام شده است.

خاتمي افزود : امروز در اين منطقه (لامرد و مهر) كه محروميتهاي فراواني دارد با وجود اينكه مردم بزرگوار و شريفي دارد بر روي ثروت بزرگي قرار گرفته اند كه آن همين پالايشگاه گازي پارسيان مي باشد.

خاتمي خطاب به مردم اين منطقه اظهار داشت: فرزندان شما بايد سعي كنند اين ميدان گازي در خدمت اقتصاد ملي قرار گيرد. رييس جمهوري گفت: آنچه در اين منطقه اتفاق افتاده طرح بزرگي در عرصه ملي است كه با پيگيري و توسعه كامل آن بين 70 تا 90 ميليون متر مكعب گاز در روز توليد خواهد شد.

خاتمي با اشاره به يكي از مهمترين اهداف دولت در راستاي توسعه ساخت تجهيزات داخلي گفت: صد درصد ساخت و بهره برداري اين ميدان گازي را شركتهاي ايراني انجام داده اند كه نشان از تقويت فن آوري داخلي ماست.

سيدمحمد خاتمي در پايان با ابراز تاسف از اينكه نتوانسته است در جمع مردم لامرد و شهرهاي اطراف حضور پيدا كند گفت: اميدوارم كه با كمكهاي اعتبارات رياست جمهوري فرودگاه لامرد تكميل شود و سالنهاي چند منظوره و جاده ها و خانه هاي جوان در اين مناطق تكميل شوند و طرح آبرساني نيز به شهرهاي اطراف گسترش يابد.

همچنين در مراسم بهره برداري از فاز (1) پالايشگاه پارسيان فارس ، بيژن زنگنه وزير نفت گزارشي از عملكرد و چگونگي توسعه و راه اندازي اين ميدان گازي به رييس جمهور ارائه كرد.