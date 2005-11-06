عنايتي دعوت شد، محمدي خط خورد / نيكبخت و كاظميان در ليست انتظار

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي فدراسيون فوتبال، بازيكنان دعوت شده در اردويي كه از فردا دوشنبه تا 22آبان ماه درمحل كمپ تيمهاي ملي واقع در مجموعه ورزشي آزادي تهران تشكيل خواهد شد، حضور مي‌يابند. بازيكنان مورد نظر مي بايست ساعت 11 صبح روز دوشنبه 16 آبانماه درمحل هتل آزادي تهران خود را به مربيان مربوطه معرفي نمايند.

براساس اين گزارش، جدا از23بازيكن زيرعليرضا واحدي نيكبخت، محسن بنگر، مسعود شجاعي و جواد كاظميان چهار بازيكني هستند كه درصورت نيازمتعاقبا به اردوي مذكور دعوت خواهند شد.

اسامي بازيكنان دعوت شده به اين شرح است:

ابراهيم ميرزاپور، مهدي واعظي، وحيد طالب‌لو، رحمان رضايي، يحيي گل محمدي، محمد نصرتي، حميد عزيززاده، حسين كعبي، مهدي اميرآبادي، ستار زارع، جواد نكونام، سيدمحمدعلوي، آندرانيك تيموريان، مهدي رجب‌زاده، علي كريمي، علي دايي، مهدي مهدوي كيا، وحيد هاشميان، رضا عنايتي، محرم نويدكيا، فريدون زندي ، آرش برهاني، مهرزاد معدنچي.

لازم به ذكر است كه رقابتهاي فوتبال چهارجانبه تهران با شركت تيمهاي ملي ايران، توگو، پاراگوئه و مقدونيه در روزهاي 20 و 22 آبانماه جاري در ورزشگاه آزادي تهران برگزارمي‌شود.