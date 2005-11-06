فيلم آموزشي آزمونهاي طرح استعداديابي نخبگان ورزشي در آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك كليد خورد

به گزارش خبرگزاري " مهر" معاني معاون امورقهرمان پروري و توسعه پايگاههاي قهرماني سازمان تربيت بدني و مسوول اجراي اين طرح درخصوص هدف ازساخت اين فيلم گفت: با توجه به اينكه طرح استعداديابي نخبگان ورزشي سراسر كشور توسط معاونت قهرمانان پروري سازمان تربيت بدني طراحي و با همكاري وزارت آموزش و پرورش از سال 85 درسراسركشوراجرا مي شود . اين معاونت نسبت به ساخت اي فيلم اقدام نموده است.

وي درادامه درخصوص موضوع اين فيلم گفت: طرح استعداديابي دربين گروههاي سني 7 تا 16 سال درسراسر كشوراجرامي شود.

به منظورارتقاء سطح دانش علمي و عملي كارشناسان تربيت بدني، براي اجراي هر چه بهتراين طرح درسراسركشوراين فيلم آموزشي ازآزمونهاي طرح استعداديابي و كارگاههاي عملي اين برنامه و با حضوردكترشهرام فرج زاده و دكترواعظ موسوي ساخته مي شود و تا سال آينده اين فيلم دراختيار كارشناسان اين سازمان قرارخواهد گرفت.

گفتني است ساخت اين فيلم آموزشي به مدت 2 روزدرمحل آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك ادامه خواهد داشت.