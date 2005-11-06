دوره تحصيلي كارشناسي زبان فارسي در بنگلادش گشايش مي يابد

به گزارش مهر، پيش ازاين دردانشگاه چيتا گنگ كه ازدانشگاه هاي معتبربنگلادش محسوب مي شود ، زبان فارسي به صورت دوره هاي عمومي آموزش داده مي شد .

گشايش دوره كارشناسي دردانشگاه چيتا گنگ درراستاي مذاكرات دكتراسد الزمان رييس كميسيون تخصيص بودجه دانشگاه هاي بنگلادش با دكترسيد محمد رضا هاشمي رايزن فرهنگي كشورمان درداكا وتصويب شوراي آموزش كل دانشگاه مذكورانجام شد .



رايزني فرهنگي كشورمان همچنين در دانشگاه داكا نيز اقداماتي درجهت توسعه آموزش زبان فارسي انجام داده كه ازآن جمله مي توان به تفكيك دو رشته زبان فارسي و اردو در اين دانشگاه اشاره كرد . از طرفي به درخواست رايزني فرهنگي ايران در بنگلادش، " اتاق ايران " دردانشگاه داكا براي معرفي فرهنگ ، زبان و ادب و ميراث گرانقدرايران اسلامي به دانشجويان واستادان اين دانشگاه راه اندازي شده است .



ازديگراقدامات آموزشي رايزني فرهنگي ايران دربنگلادش دردانشگاه هاي اين كشور، راه اندازي دوره هاي مقدماتي و مياني زبان فارسي دردانشگاه "كولنا " داكا است.

به گزارش مهر ، دراين دانشگاه فني تاكنون چند دوره زبان فارسي با موفقيت برگزار شده و جمعي از استادان و دانشجويان اين دانشگاه با زبان فارسي آشنا شده اند . رايزني فرهنگي ايران دربنگلادش براي برقراري ارتباط علمي و فني دانشگاه هاي ايران با دانشگاه هاي بنگلادش قدم هايي برداشته كه ازنتايج آن ، سفرهيات هاي علمي ، فني و فرهنگي طرفين به دو كشور و ايجاد دوره هاي مختلف آموزش زبان فارسي و بنگالي بوده است .