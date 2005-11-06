به گزارش گروه فرهنگ وهنر " مهر" ، محمد دارايي رئيس ستاد برگزاري جشنواره سراسري تئاتربسيج با اعلام اين خبرافزود : بيش از250 هنرمند تئاتربسيج ازاستانهاي آذربايجان غربي ، خراسان ، ايلام ، قم ، فارس ، خوزستان ، تهران ، آذربايجان شرقي ، اردبيل به همراه تعدادي ازاساتيد وكارشناسان برجسته تئاتركشوراز26 آبان ماه جاري به مدت چهارروز مهمان استان همدان هستند .

وي ادامه داد: اجراي دوازده تئاترصحنه يي ، برگزاري نشست هاي تخصصي وميزگردها ، ايجاد فضايي براي گفت وگووارزيابي آثارراه يافته به جشنواره وطرح مباحث وموضوعات تئوريك وبازديد ازاماكن وميراث فرهنگي همدان ازجمله برنامه هاي ششمين جشنواره سراسري تئاتربسيج است .

به گفته وي با تلاش وبرنامه ريزي وسازماندهي شوراي مركزي تئاتربسيج ، شاهد حجم وسيعي ازفعاليت گروههاي تئاتري درسراسركشورهستيم ودركناراين تلاشها جشنواره تئاتربسيج مي تواند به زمينه سازي وشكل گيري جريان فراگيرتئاتربسيج درسطح كشوردارايي با بيان اينكه فضاي جشنواره فضايي مناسب براي آسيب شناسي تئاتربسيج وارزيابي قوت ها وضعف ها است خاطرنشان ساخت : برپايي نشست دبيرجشنواره وشوراي مركزي تئاتربسيج با نويسندگان وكارگردانان ازجمله برنامه هايست كه دراين راستا پيش بيني شده است .

وي روند رشد كمي وكيفي تئاتربسيج را چشمگير خواند ويادآورشد : به همت معاونت فرهنگي نيروي مقاومت بسيج وبا تشكيل شوراهاي تخصصي تئاتردرتهران وشهرستان ها پيش بيني مي شود كه اين روند مسيري بالنده را بپيمايد وآثارنمايشي هدفمندانه تروعميق ترشوند .

گفتني است ششمين جشنواره سراسري تئاتربسيج از26تا 30آبان ماه جاري درهمدان برگزارمي شود .