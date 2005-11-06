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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۲۸

گفت و گوي مهر با مدير آموزش اتحاديه ناشران و كانديداي هيات مديره

مدير نشر خجسته : آموزش علمي بايد راهبرد آينده اتحاديه ناشران و كتابفروشان باشد

مدير نشر خجسته : آموزش علمي بايد راهبرد آينده اتحاديه ناشران و كتابفروشان باشد

سيد رضا يكرنگيان - مدير نشر خجسته ، گفت : بيش از هر چيز ، اتحاديه ناشران به دليل محتواي چيزي كه با آن سر و كار دارد نيازمند آموزش علمي صنعت نشر است و اين مساله اي است كه در دوره آينده بايد به آن توجه بيشتري شود .

سيد رضا يكرنگيان در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، افزود : من اگر به هيات مديره آينده راه يابم بيشتر به جنبه هاي عمومي و فرهنگي نشر توجه دارم و سعي مي كنم كلاس هاي آموزشي در اتحاديه ناشران را گسترش دهم .

مدير نشر خجسته در ادامه تصريح كرد :توجه به مباني علمي صنعت نشر يكي از ضرورت هاي كنوني كشور است كه از مدتها قبل ، در اتحاديه ناشران براي بهبود اين وضعيت تلاش هايي را صورت داده ايم و بايد اين دوره هاي آموزشي را به صورت وسيعي برگزار كنيم .

وي در ادامه افزود : مسائل ديگري نيز وجود ردادر كه بايد دسته بندي و اولويت بندي كنم زيرا بسياري از مسائل است كه از نيازهاي اساسي صنف است و آن چيزي كه بيش از همه براي من اهميت دارد اين است كه كلاس هاي آموزشي اتحاديه ناشران و كتابفروشان را ادامه دهيم و اين دوره هاي آموزشي را به صورت پربارتر برگزار كنيم .

كانديداي عضويت در هيات مديره اتحاديه ناشران به مهرتصريح كرد : به صورت ابتدا به ساكن نمي توانم بگويم كه برنامه هاي من براي ادامه بهتر امور صنف نشر چيست و بايد با دوستانم مشورت كنم تا اگر مي خواهم صحبتي كنم قابل اجرا باشد .

وي درباره منسجم كردن صنف نشر تصريح كرد : ارتباط بيشتر ناشران با يكديگر بيش از هرچيز به نفع خود صنف است و بايد تمام تلاشمان را به كار بگيريم كه بين ناشران انسجام به وجود آوريم .

يكرنگيان درباره حضور در ائتلاف هاي ناشران براي شركت در انتخابات ، به مهرگفت : هنوز هيچ كدام از گروه هاي ناشران براي حضور در ليست خاصي با من صحبت نكرده اند و من همانطور كه براي ثيبت نام به صورت انفرادي تصميم گرفتم براي تبليغات هم به صورت انفرادي فعاليت خواهم كرد و با هيچ كدام از گروه ها تاكنون مذاكرده نكرده ام .

کد مطلب 249789

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