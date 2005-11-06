تهران شاهد وقوع 58 حريق و حادثه بود

به گزارش گروه اجتماعي "مهر"، دو تن كشته شده حوادث شبانه روز گذشته مربوط به دو مورد تصادف رانندگي و اقدام به خودكشي بود كه در جريان اين حوادث دو نفر مرد 22 و40 ساله جان خود را از دست دادند.

در طول شب و روز گذشته شعله هاي سركش آتش 11 باب منزل مسكوني ، 11وسيله نقليه ، 5 نقطه از معابر شهري ، 3 مغازه ،3 واحد صنفي ، دو كارگاه توليدي و نيز چندين مكان ديگر را برگرفته و علاوه بر سوختگي 7 تن از شهروندان ، بالغ بر 269 ميليون ريال نيز خسارت به بار آورد.

همچنين ، بزرگترين آتش سوزي 24 ساعت گذشته در يك جايگاه سوخت رساني واقع در خيابان دكتر مفتح و در يك مغازه خواربار فروشي واقع در شهرك صدرا مقابل شهرك سرچشمه در غرب تهران رخ داد.

آتش نشانان در طول شبانه روز گذشته علاوه بر اطفاي 47 مورد آتش سوزي كه در نقاط مختلف تهران به وقوع پيوست ، در حوادث گوناگون ديگري از جمله 4 حادثه آسانسور و دو حادثه محبوس شدن شركت داشته و توانستند 8 نفر از شهروندان حادثه ديده را نجات دهند.

به گزارش مهر ، در مجموع طي شبانه روز گذشته 452 مامور آتش نشاني تهران با بكارگيري 141 دستگاه خودروي آتش نشاني به مدت 32 ساعت و 5 دقيقه عمليات اطفايي و امدادي انجام دادند.