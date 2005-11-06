1400 اثر به نخستين جشنواره فيلم كوتاه ديني رويش رسيد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر" ، 1000عنوان فيلم درقالب هاي :" داستاني " ، " مستند " ، " نما آهنگ " و

" پويا نمايي " و نيز400 فيلمنامه ومقاله پژوهشي ، تركيب آثاررسيده به اين جشنواره را تشكيل مي دهند كه درمجموع پس ازارزيابي 57 اثرفيلم ، 20فيلمنامه و15مقاله پژوهشي با موضوع " سينماي ديني " به بخش هاي مختلف اين جشنواره راه يافتند .

شايان ذكراست ورود عموم علاقه مندان خصوصا دانشجويان رشته هنربه سالن هاي اكران فيلم هاي اين جشنواره درهر5 استان كشورآزاد ورايگان است .

اين جشنواره به مدت 4روزدرمحل سالن 1و2 سينما قدس وسينما ياسمن ازساعت 9صبح الي 9 شب در28سانس به نمايش فيلم هاي منتخب مي پردازد . اين جشنواره در3 بخش رقابتي آثارحرفه اي كه درسالن 1 سينما قدس ورقابتي آثارتجربي كه درمحل سالن 2سينما قدس وبخش جنبي كه مروري برفيلم هاي ديني توليد داخل وخارج كشوراست به همراه كارگاه هاي نقد وبررسي فيلم هاي توليدي براي عموم به صورت رايگان نمايش داده مي شود .

برپايه اين خبر، فيلم هاي ايراني جشنواره اكثرا ازاستانهاي : تهران ، خراسان ، اصفهان ، گيلان ، همدان ولرستان ، اردبيل ، خوزستان ، فارس است وفيلم هاي بخش بين الملل جشنواره محصول كشورهاي مراكش ، آمريكا ، فرانسه وكانادا مي باشد .

هيات داوران نخستين جشنواره فيلم ديني " رويش " متشكل ازآقايان : مجيد مجيدي ، حسن نجفي ، مجتبي راعي ، مهدي فرجي وسيد محمد بهشتي است وكميته هيات داوران فيلمنامه را سيد ناصرهاشم زاده ، حسن خورشيدي وعلي اكبرقاضي نظام تشكيل مي دهند . انتخاب فيلمنامه جشنواره برعهده فرج برنا ، احمد شادكامي وشهرام غفوري است وانتخاب فيلم را علي صداقت كريمي ، حسين محجوب ، حميد رضا گيلاني فرودربخش داوري مقالات آقايان نوعي ، اكرامي فرو خانم عظيمي عهده داربوده اند .

شايان ذكراست ، نمايش ونقد وبررسي فيلم " رنگ خدا" ساخته مجيد مجيدي و" تولد يك پروانه " به كارگرداني مجتبي راعي درآخرروزجشنواره درمحل سينما ياسمن مشهد برگزارمي شود .

گفتني است ، مراسم اختتاميه اين جشنواره روز سه شنبه 17 آبان ماه جاري ازساعت 18الي 21با حضوررياست سازمان صدا وسيما ،وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي ، رياست حوزه هنري ، معاونت امورسينمايي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، مسوول كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، رئيس انجمن سينماي جوان وبرگزارخواهد شد .