كتاب "ويتگنشتاين" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كتاب كني در صدد است نگاهي مختصر اما جدي به آثار ويتگنشتاين بيفكند و مهمترين اموزه هاي اين فيلسوف مهم و تأثيرگذار را بررسي كند.

كني در چاپ جديد كتاب خود تغييراتي نسبت به چاپهاي پيشين آن صورت داده و تحولاتي كه پس از نگارش چاپ اول در زمينه تفسيرهاي انديشه هاي ويتگشتاين صورت گرفته آورده است.

عناوين پاره اي از فصول كتاب كني بدين قرارند: نگاهي به زندگي ويتگنشتاين، ميراث فرگه و راسل، نظريه تصويري نسبت به گزاره ها، مابعدالطبيعه اتميسم منطقي، بازيهاي زباني و در زمينه شك گرايي و يقين.