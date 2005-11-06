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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۰۴

از سوي انتشارات بلك ول

كتاب "ويتگنشتاين" منتشر شد

كتاب " ويتگنشتاين" تأليف آنتوني كني استاد فلسفه دانشگاه اكسفورد تجديد چاپ شده است.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كتاب كني در صدد است نگاهي مختصر اما جدي به آثار ويتگنشتاين بيفكند و مهمترين اموزه هاي اين فيلسوف مهم و تأثيرگذار را بررسي كند.

كني در چاپ جديد كتاب خود تغييراتي نسبت به چاپهاي پيشين آن صورت داده و تحولاتي كه پس از نگارش چاپ اول در زمينه تفسيرهاي انديشه هاي ويتگشتاين صورت گرفته آورده است.

عناوين پاره اي از فصول كتاب كني بدين قرارند: نگاهي به زندگي ويتگنشتاين، ميراث فرگه و راسل، نظريه تصويري نسبت به گزاره ها، مابعدالطبيعه اتميسم منطقي، بازيهاي زباني و در زمينه شك گرايي و يقين.

کد مطلب 249795

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