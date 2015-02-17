وعده ای که عملی نشد/ بازار ماهی فروشان انزلی اندر خم یک کوچه

به گزارش مهر، زندگی در شهری که تکیه داده به گستره آبی دریای کاسپین، با موج و ماهی پیوند خورده است. ابتدای پل انزلی که توقف کنی، حتما ماهی فروشانی را می بینی که زیر پل در کنار شنبه بازار «روگا» به فروش ماهی مشغولند. فروش ماهی در این بازار سنتی، یا در مغازه های قدیمی که کنار هم ردیف شده اند انجام می شود و یا دستفروشان انواع ماهی را روی تخت های چوبی و گاه روی زمین برای فروش عرضه می کنند. بعضی با صدای بلند عابران را به خرید فرا می خوانند و بعضی با مهارت بسیار، ماهی فروخته شده را برای مشتری خرد می کنند. در این بازار سنتی که بخشی از شنبه بازار انزلی است مردم شهر و گردشگران در رفت و آمدند و زندگی جریان دارد اما عرضه نامناسب ماهی بدین ترتیب، توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

عرضه ماهی در انزلی رضایت بخش نیست

رییس شبکه دامپزشکی انزلی ارزش غذاهای دریایی و نقش آن در سلامت انسان را منوط به سلامت کامل محصولات از نظر آلودگی های اولیه و ثانویه می داند و به خبرنگار مهر می گوید: آلودگی اولیه مربوط به فرآورده خام است یعنی گوشت ماهی، گوشت قرمز و گوشت مرغی را که استفاده می کنیم باید از یک حیوان سالم و عاری از هرنوع بیماری بخصوص بیماریهای مشترک بین انسان و دام تهیه شده باشد و آلودگی ثانویه مربوط به روش استحصال گوشت از حیوان، فرآوری، انتقال و عرضه آن به مصرف کننده و در واقع خوردن آن ماده غذایی می شود.

نوید صفرزاده تصریح می کند: آنچه مسلم است نظارت بهداشتی بر سلامت فرآورده های خام دامی از تولید، توزیع، حمل و عرضه آن بر عهده سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد که شامل گستره عظیمی از محصولات خوراکی نظیر گوشت، شیر، تخم مرغ و عسل و همچنین غیرخوراکی مثل پوست است و در واقع پیشگیری از آلودگی اولیه محصولات از طریق نظارت بر سلامت دام و طیور و آبزیان و کنترل آلودگی های ثانویه همانگونه که گفته شد از طریق نظارت بر تولید، توزیع، حمل و عرضه بهداشتی آن، ممکن می شود.

سلامت ماهیان صید شده و بهداشت پره های صیادی تحت کنترل و مناسب است اما، وضعیت بهداشتی عرضه ماهی، در شهرستان انزلی راضی کننده نیست.

وی یادآور می شود: نظارت بر سلامت ماهیان صید شده با کنترل و پایش مستمر دامپزشکی انزلی از پره های صید و صیادی شهرستان با شروع فصل صید آغاز و بطور مستمر ادامه دارد تا هم وضعیت سلامتی و عدم وجود بیماری در ماهیان دریایی صید شده رصد شود و هم وضعیت بهداشتی پره های صید در طی مراحل خروج از دریا و شستشو و بارگیری و حمل بهداشتی، با نظارت بازرسان بهداشتی انجام شود.

رییس شبکه دامپزشکی انزلی می گوید: بندرانزلی به دلیل برخورداری از مواهبی چون دریا و تالاب، یکی از منابع اصلی صید ماهی در استان و کشور است که علاوه بر تامین نیاز همشهریان و هم استانی ها، این محصول غذایی مهم تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی و با اخذ مجوزهای حمل بهداشتی و خودروهای ویژه حمل ماهی به استان های دیگر کشور خصوصا تهران حمل شده و در میادین عرضه فرآورده های خام دامی عرضه می شود.

صفر زاده درباره عرضه نامناسب ماهیان صید شده در این شهرستان توضیح می دهد: سلامت ماهیان صید شده و بهداشت پره های صیادی تحت کنترل و مناسب است و خوشبختانه تا این موقع از سال گزارشی از وجود بیماری در ماهیان از سوی صیادان و بازرسان بهداشتی دامپزشکی واصل و رویت نشده است اما، وضعیت بهداشتی عرضه ماهی در شهرستان انزلی راضی کننده نیست.

عرضه نامطلوب ماهی

رییس شبکه دامپزشکی انزلی در ادامه می گوید: وضعیت نامناسب عرضه ماهی در مکان فعلی فروش ماهی در انزلی یکی از دغدغه های دامپزشکی این شهرستان است که از نظر بهداشتی مورد تأیید کامل دامپزشکی نیست. عرضه ماهی برروی زمین، عرضه ماهی شن آلود یا خون آلود بعنوان ماهی تازه و همچنین پوست کنی و قطعه قطعه کردن ماهی بر روی زمین یا در شرایط کاملاً نامناسب و غیر بهداشتی از جمله دغدغه های دامپزشکی است.

برخورد با ماهی فروشان دستفروش از سوی بازرسان دامپزشکی به این دلیل که جایگاه مشخصی ندارند که مورد پیگرد قانونی قرار گیرند، بسیار دشوار است.

وی می افزاید: نظارت بر عرضه ماهی در بازار فعلی از آنجا که جزء وظایف ذاتی دامپزشکی است بطور مستمر در حال اجراست و کلیه مراکز عرضه ماهی(مغازه های ماهی فروشی) تحت نظارت و بازرسی های بهداشتی دامپزشکی قرار دارد و تعامل و همکاری خوبی هم در این راستا وجود دارد لیکن عرضه ماهی روی زمین و با شرایط غیربهداشتی مذکور که اغلب توسط دستفروشان انجام می شود بطور کل وجهه عرضه ماهی را نامناسب می سازد اما برخورد با این موارد از سوی بازرسان دامپزشکی بدلیل اینکه دست فروش بوده و جایگاه مشخصی ندارند تا مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، بسیار دشوار است. از سوی دیگر بسیاری از آنها جهت کسب روزی خود مبادرت به این کار می کنند که دامپزشکی در بسیاری از جلسات مرتبط با این موضوع، تدارک زیر ساخت های لازم با مدنظر قراردادن اصول بهداشتی آن جهت ساماندهی این دست فروشان را پیشنهاد داده است.

رییس شبکه دامپزشکی انزلی بیان می کند: بدون شک تمامی مسئولان شهرستان با درک صحیح از نامناسب بودن وضعیت فعلی، بطور جد در تکاپوی رفع آن و بهبود وضعیت بهداشتی بازار ماهی فروشان هستند ولی انتظار می رود تا هرچه زودتر این تلاش ها منجر به ایجاد یک محل مناسب و البته بهداشتی جهت عرضه و فروش ماهی شود که درخور شهر زیبای انزلی و مردم شریفش باشد.

بازاری که ساخته نشد

مدت هاست که مردم انزلی چشم انتظار احداث بازار ماهی در این شهر هستند. کلنگ آغاز احداث این بازار با برگزاری مراسمی باشکوه در زمینی واقع در زیر پل انزلی در دهه فجر سال ۹۰ بر زمین زده و تصمیم گرفته شد تا بازاری مناسب با کارفرمایی شرکت تعاونی رفاه گستر بندرشهرستان انزلی و حمایت و پشتیبانی اداره کل شیلات استان بنا شود. در آن زمان زیر بنای این بازار ۱۰ هزار و ۳۸۰ مترمربع اعلام و در نقشه طراحی شده برای این بازار ۳۵ غرفه عمده فروشی و۲۰۰ غرفه خرده فروشی و یک سردخانه دو هزار تنی در نظر گرفته شد. همان هنگام بیان شد که با پیگیری اداره کل شیلات گیلان برای کمک و پشتیبانی بازار در فاز اول ۳۰ میلیارد ریال اعتبار تصویب شد که ۱۵ میلیارد ریال آن تا پایان سال ۹۰ و بقیه در سال ۹۱ تامین اعتبار می شود؛ اما تا کنون با وجود گذشت سه سال اثری از آغاز عملیات ساخت این بازار نیست.

با گذشت سه سال از آغاز عملیات ساخت بازار ماهی بندر انزلی، اثری از این بازار به چشم نمی خورد.

رییس اتاق اصناف انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: بازار ماهی دغدغه همه مردم انزلی است و ما هم به سبب وضعیت کنونی بازار نگران هستیم اما همه مسئولان دست به دست هم داده اند تا این معضل را حل کنند.

اردشیر پورحسین می افزاید: شیلات خود را از تولید تا مصرف ماهی و فراهم آوردن شرایط لازم برای توزیع مناسب مسئول می داند. زمینی هم که شیلات برای احداث بازار ماهی اختصاص داده است صرفا برای ساخت بازار ماهی باید بکار رود چرا که سند مالکیت آن با همین کاربری ثبت و صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به ایراداتی که بر نقشه طراحی شده توسط اتحادیه برای احداث بازار ماهی، وارد شد، یادآور می شود: توافق لازم برای رفع ایرادات حاصل نشد و بدین ترتیب احداث بازار تا کنون به تاخیر افتاده است.

ضرورت احداث یک بازار الگویی

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری انزلی در گفتگو با مهر اظهار می کند: ضرورت وجود یک بازار الگویی و عرضه ماهی در یک سیستم تعریف شده در شهر ساحلی و گردشگر پذیر انزلی ضرورتی انکارناپذیر است که متاسفانه علی رغم پیگیری های چندین ساله انجام شده از سوی مسئولان هنوز تحقق پیدا نکرده وشرایط موجود عرضه ماهی در انزلی رضایت بخش نیست.

غلامرضا رحیمی می افزاید: در گذشته قطعه زمینی برای ایجاد بازار مناسب ماهی از سوی متولیان امر در اختیار اتحادیه ماهی فروشان قرار گذاشته شد و در کمیسیون ماده ۵ نیز با اصل موضوع برای احداث چنین مجموعه ای موافقت شد. در ادامه کار با اشکالاتی که بر نقشه ارائه شده از سوی اتحادیه ماهی فروشان گرفته شد، پیگیری های لازم از سوی اتحادیه را نداشتیم و در واقع ساخت این بازار هم از سوی اتحادیه و هم از سوی مسئولان شهرستان در مسیر درست خود پیگیری نشد.

وی درباره آخرین تصمیم گرفته شده درباره بهبود وضعیت عرضه ماهی در انزلی می گوید: هم اکنون قرار است از سوی شهرداری انزلی مکانی مناسب برای احداث بازار عرضه ماهی در نظر گرفته شود، در این راستا جلساتی نیز با حضور شهردار و اتحادیه ماهی فروشان برگزار کرده ایم و موضوع در حال پیگیری است.

ایجاد یک بازار مناسب برای عرضه ماهیان صید شده در شهرستان بندر انزلی، نه تنها در جهت عرضه بهداشتی ماهی که برای حفظ سیمای شهر نیز امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که البته باید منتظر ماند و دید بعد از گذشت ۳ سال از مراسم کلنگ زنی احداث بازار ماهی، مسئولان چقدر دیگر زمان لازم دارند تا فضای مناسبی برای فعالیت ماهی فروشان این شهرستان فراهم کنند.

گزارش: مریم ساحلی