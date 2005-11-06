خودرو هايي با "موتورملي" سال آينده واردبازار مي شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، درحال حاضر به دليل آلودگي هوا استفاده از سوخت گاز به جاي بنزين مورد توجه قرارگرفته ،اما به دليل اينكه موتورهاي فعلي بنزين سوز طراحي شده اند جايگزين كردن گازراندمان و بازده موتور را كاهش داده است.

بر اساس اين گزارش، موتورملي دوگانه سوزاست اما مبنا و پايه آن بر اساس سوخت گاز طراحي شده و با استفاده ازاين موتور راندمان وسايل نقليه گازسوزبه ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت.

با اشاره به قيمت تمام شده بالاي بنزين وهزينه هاي زياد واردات آن مي توان ياد آور شد، طبق نظرات كارشناسان با استفاده ازاين موتورها طي پنج سال آينده، چندين ميليارد دلارصرفه جويي ارزي براي كشورايجاد خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد: در مرحله اول سالانه 50 هزارموتور توليد مي شود كه به مرورزمان وبه تدريج اين ميزان به 200 هزارخواهد رسيد.

اين موتوربراساس يك پروژه مشترك ميان مركز تحقيقات موتور ايران خودرو و مركز تحقيقات موتور آلمان كار طراحي وساخت اين موتورانجام مي شود.

به اعتقاد مديران ارشد ايران خودرو، به علت اينكه طراحي اين موتورتوسط متخصصان داخلي انجام شده وموتورملي محسوب مي شود بر روي انواع خودروملي از جمله سمند نصب خواهد شد.

بر اساس شواهد موجود، از سال آينده خودرو سمند و لوگان با موتور پايه گاز سوز، و براساس نياز و تقاضاي بازار عرضه خواهد شد.

اين گزارش حاكي است: برابر مصوبه مجلس مبني بر اينكه درآينده بايد 20 درصد خودرو ها با موتور "پايه گاز سوز" توليد شوند به اين ترتيب شركت ايران خودرو نيز قصد دارد تعدادي از خودرو هاي خودرا با موتور پايه گاز سوز ارائه كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، طراحي و توليد اولين سري اين موتور ها تا پايان آبان ماه امسال به پايان خواهد رسيد.