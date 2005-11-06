رويش فرصت مناسبي براي تبادل تجربيات فيلمسازان فيلم هاي كوتاه است

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" ، " ناصرباكيده " مديرتوليد انجمن سينماي جوانان ايران درجمع خبرنگاران گفت : برگزاري جشنواره با موضوع ديني يكي ازمناسب ترين انواع جشنواره هاست كه نقش بسيارمهمي درايجاد ارتباط ميان فيلمسازان حوزه فيلم كوتاه را فراهم مي كند .

وي افزود : با توجه به تضاد بسيارزياد فيلمسازان را مورد حمايت قرارداده كه حوزه هنري با برگزاري جشنواره" رويش " تا كنون توانسته است چنين نقشي را ايفا كند .

وي درپايان با اشاره به شاخصه هاي فيلمسازان حرفه اي براي شركت درجشنواره گفت : معمولا جشنواره هايي مورد توجه قرارمي گيرند كه پارامترهاي اعضاي هيات انتخاب شوراي مركزي درهيات داوران را رعايت كرده باشند ودراين صورت برگزاري چنين جشنواره اي مانند " رويش " كه ازاساتيد وصاحب نظران به نام استفاده كرده است ، قطعا مورد تاييد وحمايت فيلمسازان قرارمي گيرد .

درادامه اين نشست ، " عبدالحسين برزيده " كارگردان فيلم سينمايي " دكل " نيزاذعان داشت : پرداختن به موضوعات ديني وقالب فيلم كوتاه اتفاق خوبي است كه درصورت داوري درست مي توان آينده مناسبي را براي آن ديد .

وي ، درادامه با اشاره به ويژگي هاي آثارديني افزود : اثرهنري كه تنها داراي يكسري المان هاي ديني ازجمله نمازوروزه باشد را نمي توان اثرديني نام نهاد لذا با توجه به انسان به عنوان يكي ازاجزاي ديني با پرداختن به مسائل انساني خود اثرهنري را ارزشمند مي كند .

برزيده برحضورفيلم هاي كامل با موضوع ديني درجشنواره رويش تاكيد واظهارداشت : طبيعي است كه فيلم ديني بلند ، فيلمي است كه نويسنده وكارگردان اشراف كامل برمسائل مذهبي خود داشته باشد وآن زمان است كه يك اثرماندگارخلق مي شود .

وي درپايان افزود : نبايد اثري به عنوان يك ناصح توليد شود وبايد به روزبودن آن شناسايي شود وحرف ديني بودنش كه درصدراسلام اتفاق افتاده ، كافي نيست .

همچنين " فرج ا.. سلحشور" كارگردان ومنتقد سينما دراين نشست اظهارداشت : هنرمند ديني بايد ديندارباشد وخودش به يقين رسيده باشد چرا كه فيلم پديده اي است كه درمنظرعموم قرارگيرد وفريب عمومي ممكن نيست .

وي با اشاره به نقص هاي موجود درسينماي كشوربه ويژه سينماي ديني اظهارداشت : دنياي امروزبا به كارگرفتن تكنولوژي توانسته درعرصه سينماي معناگرا پيشتازوپيشقدم باشد اما كشورما با وجود انقلاب مذهبي وفرهنگي نتوانسته است به سمت رشد ارزش ها وتقويت باورهاي فرهنگي حركت كند .

سلحشوردرپايان تصريح كرد : ما نتوانسته ايم درعرصه سينماي كشوردرمقابل فرهنگ بيگانه با شجاعت بايستيم ودراين راستا به باورهاي خود لطمات جبران ناپذيري وارد كرده ايم .