به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم تكواندودانشگاه آزاد براي شركت درتورنمنت بين المللي روزجمعه تهران را به مقصد صربستان ترك نموده اند.
گفتني است تورنمنت صربستان ازنظركميته فني فدراسيون فاقد اعتبارلازم بوده و مدال هاي احتمالي كسب شده مورد تاييد نمي باشد.
لازم به ذكر است دراين اعزام هيچ گونه مجوزرسمي از كشورهاي برون مرزي سازمان تربيت بدني وحراست اخذ نشده كه درحال حاضر از طريق سازمان تربيت بدني دردست بررسي و پيگيري مي باشد.
فدراسيون تكواندو اعلام كرد:
مسابقات تكواندو صربستان از اعتبار فني ضعيفي برخوردار است
با توجه به اينكه اردوهاي تيم ملي تكواندو از فردا دوشنبه در مجموعه ورزشي آزادي شروع خواهد شد تيم تكواندو دانشگاه آزاد اسلامي بدون هماهنگي در مسابقات بين المللي جام آزاد صربستان از برخي از ملي پوشان تكواندو استفاده نموده است.
به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم تكواندودانشگاه آزاد براي شركت درتورنمنت بين المللي روزجمعه تهران را به مقصد صربستان ترك نموده اند.
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