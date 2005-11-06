به گزارش خبرگزاري" مهر" كميته آموزش فدراسيون تكواندو براي ارتقاء و كيفيت درجه مربيگري دوره هايي براي آقايان و بانوان به طور همزمان برگزار مي كند كه اين دوره از كلاس ها از تاريخ 2 تا 4 آذرماه سال جاري به ميزباني هيات تكواندو استان فارس درشهرشيراز تشكيل خواهد شد. لازم به ذكراست كه دروس تئوري به طورمشترك و دروس عملي به طورمجزا تدريس خواهد شد.

كميته آموزش به داوطلبيني كه دراين دوره ازآزمون نمره قبولي دريافت نموده اند گواهينامه مربيگري تخصصي مبارزه و كوچينگ اهدا خواهد كرد و در شرايطي قبول شدگان بر اساس ميزان مشاركت در دوره ، نتايج آزمون آنها و دان و درجه مربيگري مي توانند به مدت يكسال بطور آزمايش به عنوان مدرس با كميته آموزش همكاري كنند.

گفتني است برخورداري ازكمربند سياه دان 5 براي آقايان و دان 3 براي بانوان و گواهينامه مربيگري درجه 2 و دارا بودن حداقل ديپلم متوسطه از شرايط ثبت نام و شركت در اين دوره است.