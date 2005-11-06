موزعان بي دقت كتاب ، فلسفه هگل را به ابرقو مي فرستند !

اشرف الكتابي در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، افزود : سيستم توزيع كتاب در ايران متاثر از مشكلات ديگر اين حوزه است كه يكي از مهمترين آنها وجود تعداد بسيار زياد ناشر در كشور است و اين شرايط نمي تواند با تعداد كتابفروشان كشور تعادلي را ايجاد كند .

وي درباره رابطه ناشر و كتابفروش گفت : در ايران ناشران و كتابفروشان سنتي بيشترين فضاي فعاليت نشر در كشور را به خود اختصاص داده اند در حالي كه با فضاي امروز همخواني ندارد و دير يا زود با يد تبديل به نشر صنعتي شود .

اين ناشر كه از سال 1359 در اين عرصه حضور دارد ، افزود : پخش سنتي و كتابفروشي سنتي در كنار نشر سنتي بايد تبديل به بخش صنعتي شود ، نشر به مفهوم يك صنعت در كشور ما پا نگرفته است .

ناشر كتاب سال جمهوري اسلامي ، در ادامه گفت : بين ناشر ، كتابفروش ، توزيع كننده و مخاطب رابطه بيماري وجود دارد كه هيچ گاه تعريف نشده است ، وقتي يك ناشر كتابي را بدن مخاطب شناسي دقيق به چاپ مي رساند ممكن است با مشكل توزيع كتاب روبرو شود و اين باعث شود كه نتواند كتابش را بفروشد و در اين زمينه با مشكل مواجه مي شود .

عضو اتحاديه ناشران در ادامه خاطر نشان كرد : كم كاري ناشران در انتشار كتاب بدون مخاطب شناسي دقيق به جز ضرري كه براي خود ناشر به بار مي آورد ممكن است باعث بوجود آمدن اختلالات زياد تري شود .

مدير نشر كلمه در ادامه افزود : حذف يارانه مساله اي نيست كه به راحتي در مورد آن صجبت كرد ، بايد تمامي اعضاي صنف ناشر در مورد اين مساله كه آيا وضعيت موجود در اختصاص يارانه ها حفظ شود ، يارانه ها به صورت مرحله اي حذف شود و يا اينكه به يكباره و ناگهان حذف شود بايد همه تصميم بگيرند .

منوچهر اشرف الكتابي در ادامه گفت و گو با مهر ، افزود : در هيچ كجاي چرخه توليد ، توزيع و معرفي كتاب در ايران هيچ بررسي و مخاطب شناسي دقيق صورت نمي گيرد و يكي از دلايل عدم استقبال از كتاب هم مي تواند همين مساله باشد .

توزيع كنندگان كتاب اصلا نياز هاي مخاطب هاي بخش هاي مختلف كشور را نمي شناسند و كتاب هايي براي كتابفروشي هاي شهرستاني فرستاده مي شود كه اصلا به درد آنها نمي خورد و مخاطب و خواننده ندارد و به اين ترتيب كتاب فلسفه هگل سر از ابرقو در مي آورد !