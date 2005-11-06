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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۴۶

اولين حضور " پروانه‌ها بدرقه مي‌كنند " در جشنواره كودك و نوجوان خارج از كشور

"پروانه‌ها بدرقه مي‌كنند" در بخش مسابقه جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان لندن شركت مي كند.

"محمد ابراهيم معيري " كارگردان فيلم " پروانه ها بدرقه مي كنند " ، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد حضور فيلم در جشنواره كودك لندن گفت : اين اولين دوره برگزاري جشنواره است كه از 19 آبان ماه لغايت 29 ابان ماه برگزار مي شود و فيلم  در بخش مسابقه جشنواره حضور دارد.

وي تاكيد كرد : مسئولين برگزاري جشنواره توسط تهيه كننده فيلم ، مركز گسترش سينماي تجربي از اين فيلم براي حضور در جشنواره دعوت كردند و اين اولين حضور اين فيلم در يك جشنواره كودك و نوجوان است ، البته فيلم پيش از اين از جشنواره كارلووي واري برنده جايزه ويژه منتقدان شده بود .

قابل اشاره است؛ اين فيلم اولين اثر بلند سينمايي معيري محسوب مي شود و درباره حضور كودك درطبيعت است.

فهرست عوامل عبارتند از : نويسنده،كارگردان، طراح صحنه و تدوينگر: محمد ابراهيم معيري، فيلمبردار : تورج اصلاني ، موسيقي: عليرضا كهن ديري، بازيگران: اصغر اسحاقي، ابراهيم عمادي و انيس اميرخانلو هستند.

کد مطلب 249808

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