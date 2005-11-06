گردشگران بارديگر به سواحل تايلند هجوم آورده اند

به گزارش گروه اجتماعي "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند"، "لوزي ماتزيگ" مديركل آژانس هاي مسافربري آسيا در بانكوك مي گويد : من بسيار خوشحال هستم ، و بر اين باورم كه از اين ماه همه چيز به شكل بسيار خوب و مطلوبي در آمده آمد و سيل گردشگران به سوي تايلند گسيل خواهد شد.

ميزان اشغال اتاق هاي هتل ها در سواحل شهرهاي تفريحي تايلند كه هزاران نفر جان خود را در اثر امواج خروشان اقيانوس هند از دست دادند، با هجوم گسترده ميليون ها گردشگر تا ماه دسامبر به 80 درصد خواهد رسيد.

بسياري از گردشگراني كه پس از مدت ها به تايلند سفر كرده اند اظهار مي دارند كه هيچ اثري از وقوع سيل و زمين لرزه كه دركل بيش از 200هزار كشته در سواحل اقيانوس هند برجاي گذاشت، ديده نمي شود.

يكي از اين گردشگران در اين زمينه به خبرنگار روزنامه لوموند مي گويد : به زحمت مي توان باور كرد كه چندماه گذشته چه حادثه اي در اين منطقه به وقوع پيوسته است.

مقامات گردشگري تايلند نيز در اين رابطه عقيده دارند : گردشگران بازخواهند گشت. ما خود را براي پذيرايي از ميهمانان براي آغاز سال ميلادي آماده كرده ايم و تا آن موقع همه چيز به صورت عالي خود بازخواهد گشت.

بيشتر گردشگران از كشورهاي اروپايي و اسكانديناوي كه بيشتر كشته شدگان سونامي در سواحل هند نيز از همين مليت ها بوده اند، براي گذراندن تعطيلات به تايلند بازگشته اند.

صنعت گردشگري شش درصد از توليد ناخالص داخلي تايلند را تامين مي كند. اين كشور سال گذشته 11ميليون و 600هزار گردشگر را پذيرا بود. دهها ميليون گردشگر نيز در 9 ماه اوليه سال 2005ميلادي به تايلند سفر كرده اند.

وقوع زمين لرزه هاي اقيانوس هند باعث بروز يكي از گسترده ترين تلاش هاي امداد رساني در تاريخ جهان براي كمك به ميليون ها قرباني پديده سونامي شد. سريلانكا، اندونزي، هند و تايلند بيشترين خسارات را متحمل شدند و با پيشروي نيروهاي امدادي در مناطقي كه متحمل بيشترين خسارت ها بوده اند، ابعاد واقعي ويراني بيش از پيش روشن شد.

در ميان قربانيان اين حادثه مرگبار بيشترين تلفات را كودكان و افراد مسن تشكيل مي دادتد. كانون زمين لرزه در نزديكي استان آچه، واقع در جزيره "سوماترا"، از جزاير تشكيل دهنده كشور اندونزي بود كه مركز اين زلزله در اقيانوس موجب جزر و مد شديد آب و در پي آن جاري شدن سيل شد. ارتفاع امواج به حدي زياد بود كه در بعضي از مواقع به 50 متر نيز مي رسيد و اين امواج سهمگين در مناطق ساحلي اقيانوس هند هر آنچه در مقابلشان وجود داشت را مي بلعيدند و همين مساله باعث افزايش باورنكردني تلفات شد.

باوجودي كه كانون زلزله در جزيره سوماترا قرار داشته اما اين زمين لرزه باعث تلاطم امواج دريا و رسيدن دامنه هاي آن حتي به سومالي، واقع در شرق آفريقا و بيش از چهار هزار كيلومتر دورتر از كانون زلزله و مناطق ساحلي كشور كنيا شد.



سونامي همان خيزش عظيم امواج دريا در اثر وقوع زمين لرزه در بستر اقيانوس است. اين امواج با سرعت زياد مسافت هاي طولاني را طي و با شدت به سواحل برخورد مي كنند و ارتفاع آنها گاه به 50 متر مي رسد.