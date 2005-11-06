رقابت 28گروه نمايشي در سومين جشنواره سراسري پانتوميم بوشهر

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" ، اين جشنواره كه به همت حوزه هنري وبا همكاري استانداري وحوزه هنري بوشهردرمجتمع فرهنگي ، هنري اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي بوشهربرگزارشده است ، روزشنبه 13 آبان ماه جاري با سخنراني " فرشاد منظوفي نيا " دبيرجشنواره آغازشد .

درنخستين روزجشنواره نمايش هاي: اشك خنجر( محمد اميرپورعباسي ازبوشهر) مزد آن گرفت كه .. ( قدرت الله بيات ازخوزستان ) ، رستاخيز( محسن ساساني ازاستان مركزي ) ، كدامين بهتراست ( هوشيارپلنگ زا ازبوشهر) ، مانكن ( پيمان جمشيدي ازقزوين ) محدوده ( ميترا خواجه ئيان ازتهران ) وتابوي مقدس ( شهره جعفري ازتهران ) در7 سانس ازساعت 16 الي 30/20 به روي صحنه رفتند .

همچنين 14 نمايش پانتوميم نيزدرروزهاي دوم وسوم ( 15و16آبان ماه جاري ) دراين جشنواره به روي صحنه مي روند .

نمايش هاي : آفرينش ( كارگروهي ازمازندران ) ، رستگاري ( مهدي فتحي ازخوزستان ) ، ايستگاه ( الهه سلطان ازتهران ) ، گريه ي خنده ( محمد سيف ازاردبيل )، ملعبه ( بهزاد اسكندري ازكرمانشاه ) رابطه ( اميد عباسي ازاستان مركزي ) وقفس ( يا سرخاسب ازمازندران ) ازساعت 16الي 30/20 يكشنبه 15 آبان ماه جاري درمجمتع فرهنگي ، هنري بوشهربه اجرا درمي آيند .

همچنين ، درروز سوم اين جشنواره ( دوشنبه 16آبان ماه ) نيزنمايش هايي شامل : سايه روشن ( كيوان باقلاچي ازاردبيل ) ما وصل ، ما جدا ( مهدي مهرابي ازاستان مركزي ) تولدي ديگر( حميد رضا كاظمي ازهمدان) ، تولد تا مرگ ( ياسرخاسب ازمازندران ) ، محكوم به بازي ( محمد صمدي ازكردستان ) لبخند آخر( احد درخشنده ازبوشهر) ووسوسه گس ( جلال وفايي ازتهران ) به روي صحنه خواهند رفت .

گفتني است ، برپايي كارگاه هاي آموزشي درطول برگزاري جشنواره ازديگربخش هاي سومين جشنواره پانتوميم است كه با حضورهيات داوران متشكل از: " عليرضا خمسه " ،" ناصرآقايي " و" محسن حسيني " ازساعت 12الي 19 برگزارخواهد شد .

گفتني است ، سومين جشنواره سراسري " پانتوميم " به همت مركزهنرهاي نمايشي حوزه هنري وبا همكاري حوزه هنري بوشهراز14آبان آغازودرروز چهارشنبه 18آبان ماه جاري با برگزاري مراسم اختتاميه ومعرفي برگزيدگان به كارخود پايان خواهد داد .