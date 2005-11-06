كتاب" اروپا در قرون وسطي" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، كتاب "اروپا در قرون وسطي" به تاريخ قاره اروپا در قرون وسطي مي پردازد .

اين كتاب تحولات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي اروپا از قرن چهارم تا قرن پانزدهم ميلادي را بررسي مي كند.

محمود سعيد عمران دوره هاي زماني كه قبايل مختلف از شمال به جنوب و از شرق به غرب آمدند و تغييرات سياسي و فرهنگي را كه در اين قاره به وجود آوردند، مورد بررسي قرار مي دهد.

مؤلف در مقدمه اين كتاب مي گويد: استفاده از ارتباطات جغرافيايي در قرون وسطي به منظور دستيابي به تاريخ كشورهاي اروپايي بسيار سخت است. به طور مثال تأليف و نوشتن در مورد منطقه جغرافي معيني مانند ايتاليا يا هر كشور اروپايي ديگر با توجه به تاريخ اين كشورها از ابتداي قرون وسطي تا پايان آن، نيازمند ابزار و ادوات بسياري است. چرا كه اين كشورها علاوه بر تفاوت از لحاظ وحدت سياسي، از نظر جغرافيايي تغييرات بسيار زيادي كرده اند؛ به طوري كه امروزه بسختي برخي از مناطق قابل شناسايي و بررسي هستند.

اين كتاب مي تواند هم مورد استفاده خوانندگان عام عرب و هم مورد توجه قشر تحصيلكرده و دانشگاهي باشد. در واقع موضوع روان و ساده و نگارش و كتابت سليس اين كتاب، آن را داراي چنين ويژگيهايي كرده است.

اين كتاب داراي جمله جداول و نقشه هاي قديمي است تا خواننده بهتر بتواند مفاهيم و معاني آن را درك كند.