ادامه عمليات نظاميان آمريكايي درمرز عراق و سوريه / قتل عام سرنشينان يك ميني بوس در حمله تروريست ها

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ارتش آمريكا به بهانه فراهم كردن زمينه برگزاري انتخابات پارلماني در 15 دسامبر آتي(24 آذر) عراق دست به عمليات پاكسازي درمنطقه غرب عراق زده است.

حدود هزار نظامي عراقي به همراه 2500 تفنگدار دريايي آمريكايي (مارينز) از روز گذشته عملياتي تحت عنوان" پرده فولادي" را در منطقه مرز عراق و سوريه بويژه در شهر حصيبه آغاز كردند.

براساس بيانيه ارتش آمريكا تاكنون گزارشي درمورد قربانيان نظامي وغير نظامي نرسيده است اما سخنگوي ارتش گفت تعدادي از افراد مسلح دراين عمليات مجروح شدند .

اين بيانيه مي افزايد : نيروهاي عراقي و آمريكايي درعمليات نظامي خود در شهرحصيبه با مقاومت پراكنده عناصر مسلح مواجه شدند .

افراد مسلح كه به نظر مي رسد از اعضاي گروه القاعده باشند براي حمله به نيروهاي آمريكايي از سلاح هاي سبك و بمب هاي دست ساز استفاده كردند .

ارتش آمريكا در بيانيه خود آورده است كه هدف از عمليات موسوم به "پرده فولادي " بازگرداندن امنيت در طول خط مرزي عراق و سوريه و نيزنابودي عناصر وابسته به شبكه تروريستي القاعده درشهرحصيبه است.

خبر ديگر اينكه يك منبع در وزارت كشور عراق امروز از زخمي شدن دوغير نظامي در منطقه خضرا كه سفارتخانه هاي آمريكا و انگليس و مراكز دولت عراق در آنجا قراردارند، خبر داد .

يك منبع پزشكي در بيمارستان بلدروز امروز از كشته شدن 12 غير نظامي در حمله مردان مسلح به يك ميني بوس خبر داد.

افراد مسلح با حمله به يك ميني بوس در جاده اي بين بلدروز - نهروان ، دستكم 12 شيعه عراقي را كشته و دو تن ديگر را نيز زخمي كردند.

اين منبع پزشكي افزود : درميان كشته شدگان چهار كودك به علاوه يك زن ديده مي شود.