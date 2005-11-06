انجمن دانشگاه تهران نبايد دستاويز حاكميت يك دست قرار گيرد// داريم از دست مي رويم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مجتبي بيات سخنگوي فراكسيون دموكراسي خواه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران وعلوم پزشكي درجلسه مطبوعاتي روز يكشنبه اين فراكسيون كه در محل دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به زمان شكل گيري اين تشكل گفت: در آبان ماه سال گذشته فراكسيون عليرغم مخالفتهاي كه وجود داشت، تشكيل شد و با قدرت و قوت اعلام موجوديت كرد.

وي افزود: اكنون كه قريب يك سال از فعاليت اين فراكسيون مي گذرد، اتفاقات بسياري در انجمن رخ داده كه شايد علت آن موقعيت استراتژيك انجمن نسبت به ساير انجمن ها باشد.

بيات تاكيد كرد: اين اهميت موجب شده تا چند گروه چشم طمع به اين تشكل 63 ساله دانشگاه تهران داشته باشند.

وي با بيان اينكه همواره احزاب سياسي در دانشگاه به دنبال تريبون بوده اند و سعي مي كردند با فرستادن نيروها به درون انجمن اسلامي منافع خود را پي گيري كنند گفت: آنها مي خواستند " فعال جنبش دانشجويي" را به" فعال سياسي" تبديل كنند.

بيات نمونه اخير اين جريان را وضعيت كنوني شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران دانست و گفت: اين شوراي مركزي به گوشت قرباني تبديل شده كه هر كسي براي به دست آوردن تكه اي از آن چنگ مي زند.

سخنگوي فراكسيون دموكراسي خواه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران وعلوم پزشكي گفت: حسين باقري به نمايندگي از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، سيد جليل موسوي به نمايندگي مجمع روحانيون مبارز، داود دشتباني به نمايندگي جبهه مشاركت ايران اسلامي و نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه حسام الدين علامه كه عنوان دبير تشكيلاتي هم دارد.

وي يكي از دلايل شكل گيري اين فراكسيون را كوتاه كردن دست احزاب و نهادهاي بيرون از قدرت عنوان كرد و گفت : جنبش دانشجويي بيانگر منافع گروههاي خاص نيست كه تشكل آن منافع آن گروه ها را پي گيري كند.

وي تاكيد كرد: فعال جنبش دانشجويي مستقل است، نقد مي كند و نقد مي كند و باز هم نقد مي كند.

بيات با اشاره به نشست انتخاباتي اخير دفتر تحكيم وحدت گفت: عده اي با مطرح كردن طرح دفترتحكيم وحدت واحد به دنبال فراموشي سپردن دفتر تحكيم وحدت طيف علامه بودند كه با حضور هوشيارانه فراكسيون دموكراسي خواه دانشگاه تهران و دانشكده علوم پزشكي تهران و در نشست انتخاباتي اخير دفتر تحكيم وحدت اين نقشه شوم برملا و با شكست مواجه شد .

وي ادامه داد: در پي برملا شدن اين خواب سه تن از اعضاي شوراي مركزي دانشگاه تهران به صورت يك جانبه و با تخلف تشكيلاتي آشكار لغو عضويت شدند. پس از آن درخواست تعليق پنج انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده هاي مديريت، زبانهاي خارجه، هنرهاي زيبا و وعلوم اجتماعي توسط طيف سنتي دانشگاه تهران به هيات نظارت داده شده كه به نظر مي رسد در آنچه اتفاق مي افتدبرخي مسئولان دانشگاه ها هم دخيل هستند.

وحيدعابديني دبير سياسي سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران هم دراين مصاحبه مطبوعاتي با اشاره به تغيير ناگهاني افكار و عقايد طيف سنتي دفتر تحكيم خاطر نشان كرد: در يك جلسه غير قانوني كه بدون حضور چهار تن از اعضاي شوراي مركزي صوت گرفت، بيانيه تحريم انتخابات را صادر كردند كه منشاء همه مشكلات از همان بيانيه تحريم است كه هنوز هم دليل صدور آن بيانيه را نمي دانيم.

بنده هم بارها و بارها تاكيد كرده ام كه جز با توجيه اطلاعاتي امنيتي هيچ جور ديگري نمي توانم آن را توجيه كنم زيرا ما با دوستان توافقات ديگري داشتيم . توافق داشتيم در نشست تحكيم حضور داشته باشيم،توافق داشتيم از هرفراكسيون يك كانديدا در شوراي مركزي داشته باشيم .

حتي آقاي علامه يك ماه قبل در گفتگو با ايسنا گفته بود كه ما عضو دفتر تحكيم علامه هستيم و خارج هم نمي شويم .حرف من اين است كه تا هفته قبل از برگزاري انتخابات تحكيم هيچ قرائن و شواهدي مبني بر اينكه اتفاق خاصي قرار است بيفتد، وجود نداشت كه ناگهان يك طرح ويژه اي به عنوان دفتر تحكيم واحد صادر مي شود، بر اساس آن هم در يك جلسه ضربتي بيانيه تحريم انتخابات تحكيم به طور غير قانوني صادر مي شود كه هيچ مشورتي با بنده كه دبير سياسي هستم نشده بود دوستان هم گفته اند كه در هر صورت بايد اين بيانيه را صادر مي كرديم اما علت اين"بايد" را هنوز هم نمي دانيم.

وي افزود: از ديگر اقدامات غيرقاني لغو پنج انجمن دانشكده است كه بارها علت آن را جويا شده ايم اما هنوز پاسخي دريافت نكرده ايم.

دبير سياسي سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران افزود: براي حل مشكلات و اختلافات موجود در تحكيم وحدت بايد داخل يك نشست رفع شود.

عابديني از ائتلاف دو منبع قدرت نام برد و گفت: دوستان سنتي به دليل اينكه در 11 انتخاباتي كه برگزار شده 8 انتخابات را باخته اند احساس كردند كاملا انتخابات به دست فراكسيون افتاده است و احساس كردند اگر باقي انتخابات برگزار شود فراكسيون سال اينده اكثريت مطلق را خواهد داشت بنابر اين احساس خطر كردند و بازي را بهم زدند. براين اساس با يك منشاء بيرون از دانشگاه متوسل شدند .

به هرحال در اين ائتلاف قدرت كه دوستان سنتي احتمال باخت دادند با يك سري از نهادهايي كه دوست دارند در دوره جديد حاكميت بتوانند در انجمن ها دخالت كنند و به خشونت بار ترين نحوي ما را بايكوت مي كنند.

وي كار كردن در اين فضا را خيلي سخت خواند گفت : اگر جلوي اين كار را نگيريم همه انجمن ها از دست خواهند رفت.اگر اينطور پيش رويم انجمن دانشگاه تهران به محلي براي منشاء نفوذ حاكميت يك دست مي شود و دستاويز قرار مي گيرد. ما در آينده بايد پاسخگو اين بدعت تاريخي باشيم.

همچنين علي مسيح عضو شوراي مركزي و علي نيكو نسبتي عضو شابق شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي هم از ديگر افرادي بودند كه در اين نشست خبري اظهار نظر كردند.