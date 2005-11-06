نظام صادرات و قيمت گذاري نفت خام شفاف مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، وزير پيشنهادي نفت دولت احمدي نژاد امروز در برنامه پيشنهادي خود كه تقديم مجلس كرد شفاف سازي قيمت هاي فرمول قيمت گذاري نفت خام را از مهمترين برنامه هاي خود عنوان كرده و آورده است : در راستاي شفاف سازي وزارت نفت بهبود نظام صادرات نفت خام به ويژه از جهت شفاف سازي فرمول هاي قيمت گذاري ، نظام بازاريابي و انتخاب بازارهاي بهيه براي حداكثر سازي درآمد حاصله پيشنهاد مي شود .

همچنين اين برنامه با تاكيد بر كشف ميادين مشترك اضافه مي كند : گسترش فعاليت هاي اكتشافي به ويژه در مناطق مرزي جهت دستيابي به ذخاير جديد هيدروكربوري با اولويت ميادين مشترك و تنظيم طرح جامع آن ضروري است .

محصولي همچنين در برنامه خود پيشنهادي خود تسريع در اجراي پروژه هاي جمع آوري گازهاي همراه نفت ، صيانت از مخازن نفتي ، ايجاد شرايط رقابتي در صنعت كشور با واگذاري به بخش خصوصي ، انجام اقدامات لازم براي حضور در درياي خزر از ديگر برنامه هاي بخش نفت عنوان كرده است .

در اين برنامه پيشنهادي با اشاره به ارتقا جايگاه ايران در عرصه بين المللي آمده است كه توجه جدي به بازار منطقه اي و جهاني صنعت نفت و فراهم كردن زمينه لازم براي صادر كنندگان داخلي كالا و خدمات از طريق موافقتنامه هاي متبادله با ساير كشورها و حمايت هاي قانوني ، اولويت دادن به فروش يا مبادلات مواد خام و فراورده هاي نفتي براساس ديپلماسي ايران ، پايبندي به تعهدات بين المللي در تامين نفت وگاز و حفظ سهم ايران دز بازارهاي جهاني از راههايي است كه مي توان با اجراي آنها به ارتقا نقش ايران در عرصه بين المللي دست يافت .

براساس اين گزارش در اين برنامه براي توسعه بخش پتروشيمي آمده است طراحي و برنامه ريزي استراتژيك و طولاني مدت صنايع پتروشيمي و ارجحيت فروش محصولات اين صنعت براي فروش به جاي نفت خام ، روزآمدن كردن اين صنعت ، شفاف سازي و انحصار زدايي محصولات پتروشيمي ، حمايت بخش خصوصي در اين صنعت و اصلاح نظام قيمت گذاري خوراك و سوخت تحويلي به صنايع پتروشيمي نيز از مهمترين پيشنهاداتي است كه وزير پيشنهادي نفت احمدي نژاد به مجلس ارايه داده است .

با توجه به كمبود بنزين و استراتژيك شدن اين محصول در دنيا ، برنامه ريزي براي افزايش ظرفيت فرآورش نفت خام به احداث پالايشگاههاي جديد و توسعه و بازسازي پالايشگاههاي موجود از مهمترين برنامه هاي پيشنهادي وزارت نفت در بخش پالايش و پخش عنوان شده است .

در ادامه ، اين برنامه در بخش پالايش و پخش بر برنامه ريزي براي بهينه سازي فرآيند توليد پالايشگاههاي موجود در راستاي كاهش فرآورده هاي توليدي كم ارزش ، توسعه ظرفيت هاي پالايشي با حداكثر با اولويت حداكثر بهره برداري از ميعانات گازي ، برنامه ريزي در جهت انتقال تدريجي اكثريت سهام پالايشگاهها و ساير تاسيسات قابل واگذاري به بخش خصوصي تاكيد شده است .

در بخش گاز نيزنيز توسعه واحدهاي تبديلي گاز طبيعي به مايع ، تمركز بر ميدان گازي پارس جنوبي ، اولويت قايل شدن براي تامين گاز مورد نياز در امر تزريق به مخازن نفت ، برنامه ريزي براي حداكثر سازي استفاده از گاز طبيعي در مصارف داخلي ، استفاده از حضور بخش خصوصي در طرحهاي نفتي تاكيد شده است .