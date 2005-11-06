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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۱۱

از سوي سازمان دارالقرآن كريم ؛

طرح جامع قرآني كشور تهيه شد

طرح جامع قرآني كشور تهيه شد

طرح جامع قرآني كشور از سوي سازمان دارالقرآن كريم تهيه شد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، هيئت امناي سازمان دارالقرآن كريم هفته گذشته طي جلسه اي به رياست حجت الاسلام دكتر خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي  تهيه و تدوين طرح جامع قرآني كشور را مورد بررسي قرار داد . بر اساس برنامه چهارم توسعه كشور و طبق مصوبه هيئت وزيران ، سازمان تبليغات اسلامي مسئول تهيه و اجراي طرح جامع قرآني كشور است. 

از ديگر برنامه هاي صورت گرفته از سوي سازمان دارالقرآن كريم، طرح برگزاري جشنواره الگو هاي برتر تدريس بوده است . اين طرح توسط اداره كل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن كريم به منظور دستيابي به برترين شيوه هاي  تدريس و تشويق افراد برجسته در رشته هاي روخواني و روان خواني قرآن كريم تهيه و جهت اجرا به دارالقرآن كريم استانها ابلاغ شد .

طي اجراي اين طرح بهترين شيوه هاي تدريس روخواني و روان خواني در كانونهاي قرآن شهرستان ها و دارالقرآن كريم استانها انتخاب شده و جهت بررسي نهايي و گزينش برترينها به سازمان دارالقرآن كريم ارسال خواهند شد. علاوه بر اين به برترينهاي اين جشنواره جوايزي  تعلق مي گيرد .

 

کد مطلب 249825

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