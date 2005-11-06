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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۰۳

برپايي نمايشگاه عكس تجلي مفاهيم قرآني در ساري

نمايشگاه عكس تجلي مفاهيم قرآني از 8لغايت 20 آبان ماه جاري در گالري خانه سوره حوزه هنري مازندران برپاست .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، اين نمايشگاه شامل آثارمهدي معصومي گرجي ، مصطفي نيك نقش ، عقيل تشكري ، محمد اسلامي ، علي اسماعيل زاده كنعاني ومحمد رضايي است كه درجشنواره هاي بين المللي موفقيت هايي كسب كرده اند .

نمايشگاه " تجلي مفاهيم قرآن كريم " روايتگرهنرمندانه درخشش مفاهيم قرآني درزندگي روزمره ايران اسلامي است.

 " محمد مهدوي جمناني " مديرحوزه هنري استان مازندران، ازبرپايي جشنواره عكس با اين موضوع خبرداد و گفت : اميدواريم با آماده سازي بستر مناسب براي رشد وتوسعه هنرديني درآينده اي نزديك بتوانيم جشنواره اي با اين عنوان دراين مركز برپا كنيم .

کد مطلب 249827

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