برپايي نمايشگاه عكس تجلي مفاهيم قرآني در ساري

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، اين نمايشگاه شامل آثارمهدي معصومي گرجي ، مصطفي نيك نقش ، عقيل تشكري ، محمد اسلامي ، علي اسماعيل زاده كنعاني ومحمد رضايي است كه درجشنواره هاي بين المللي موفقيت هايي كسب كرده اند .

نمايشگاه " تجلي مفاهيم قرآن كريم " روايتگرهنرمندانه درخشش مفاهيم قرآني درزندگي روزمره ايران اسلامي است.

" محمد مهدوي جمناني " مديرحوزه هنري استان مازندران، ازبرپايي جشنواره عكس با اين موضوع خبرداد و گفت : اميدواريم با آماده سازي بستر مناسب براي رشد وتوسعه هنرديني درآينده اي نزديك بتوانيم جشنواره اي با اين عنوان دراين مركز برپا كنيم .